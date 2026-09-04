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Производство кофе в Бразилии может превысить потребление на 8-10 млн мешков
Производство кофе в Бразилии может превысить потребление на 8-10 млн мешков - 04.09.2026, ПРАЙМ
Производство кофе в Бразилии может превысить потребление на 8-10 млн мешков
Мировое производство кофе в текущем сезоне может превысить потребление на 8-10 миллионов мешков, сообщил РИА Новости председатель Совета экспортеров кофе... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T19:14+0300
2026-09-04T19:14+0300
2026-09-04T19:14+0300
бизнес
бразилия
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ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Мировое производство кофе в текущем сезоне может превысить потребление на 8-10 миллионов мешков, сообщил РИА Новости председатель Совета экспортеров кофе Бразилии Марсиу Феррейра.
"В нынешнем кофейном сезоне, с учетом мировых производства и потребления, ожидается профицит порядка 10 миллионов мешков. Из-за снижения урожайности, в том числе в самой Бразилии, он может сократиться примерно до 8 миллионов мешков", — сказал он.
При этом избыток кофе не обязательно приведет к его быстрому поступлению на мировой рынок. По словам Феррейры, финансовое положение позволяет бразильским производителям не спешить с продажей нового урожая и ждать более выгодных цен.
"Производители не станут ускорять продажу кофе нового урожая. Они будут постепенно выводить его на рынок, используя периоды роста цен, а при снижении котировок могут приостанавливать продажи", — пояснил председатель совета.
Продажи на более поздние сроки также сдерживает ситуация на рынке: такие контракты сейчас стоят на 10–15 центов за фунт дешевле ближайших. В результате часть избыточного кофе может остаться в странах-производителях, несмотря на спрос со стороны импортеров.
"Импортеры стремятся приобрести как можно больше бразильского кофе, который остается наиболее конкурентоспособным. Однако нынешняя структура рынка затрудняет эти закупки, поэтому избыточные запасы, вероятнее всего, останутся в странах-производителях, а не пополнят склады государств-импортеров", — добавил Феррейра.
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бизнес, бразилия
Производство кофе в Бразилии может превысить потребление на 8-10 млн мешков
Феррейра: мировое производство кофе в текущем сезоне может превысить потребление
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Мировое производство кофе в текущем сезоне может превысить потребление на 8-10 миллионов мешков, сообщил РИА Новости председатель Совета экспортеров кофе Бразилии Марсиу Феррейра.
"В нынешнем кофейном сезоне, с учетом мировых производства и потребления, ожидается профицит порядка 10 миллионов мешков. Из-за снижения урожайности, в том числе в самой Бразилии, он может сократиться примерно до 8 миллионов мешков", — сказал он.
При этом избыток кофе не обязательно приведет к его быстрому поступлению на мировой рынок. По словам Феррейры, финансовое положение позволяет бразильским производителям не спешить с продажей нового урожая и ждать более выгодных цен.
"Производители не станут ускорять продажу кофе нового урожая. Они будут постепенно выводить его на рынок, используя периоды роста цен, а при снижении котировок могут приостанавливать продажи", — пояснил председатель совета.
Продажи на более поздние сроки также сдерживает ситуация на рынке: такие контракты сейчас стоят на 10–15 центов за фунт дешевле ближайших. В результате часть избыточного кофе может остаться в странах-производителях, несмотря на спрос со стороны импортеров.
"Импортеры стремятся приобрести как можно больше бразильского кофе, который остается наиболее конкурентоспособным. Однако нынешняя структура рынка затрудняет эти закупки, поэтому избыточные запасы, вероятнее всего, останутся в странах-производителях, а не пополнят склады государств-импортеров", — добавил Феррейра.