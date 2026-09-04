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Статистика из США приостановила рост биткоина - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Статистика из США приостановила рост биткоина
Статистика из США приостановила рост биткоина - 04.09.2026, ПРАЙМ
Статистика из США приостановила рост биткоина
Еще вчера, 3 сентября, биткоин продемонстрировал впечатляющий рывок, преодолев психологическую отметку 80 000 долларов и закрепившись выше неё с приростом более | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T18:14+0300
2026-09-04T18:21+0300
финансы
сша
биткоин
доллар
мнения аналитиков
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Еще вчера, 3 сентября, биткоин продемонстрировал впечатляющий рывок, преодолев психологическую отметку 80 000 долларов и закрепившись выше неё с приростом более 5%. Ключевым катализатором стало заявление члена ФРС США Кристофера Уоллера о готовности сохранить ставки неизменными при условии снижения инфляции, что мгновенно обрушило вероятность сентябрьского повышения ставок до 50% и спровоцировало масштабное закрытие коротких позиций. Дополнительную поддержку оказали свежие притоки капитала в спотовые ETF, однако сразу после достижения внутридневного максимума на уровне 82 300 долларов актив столкнулся с зоной фиксации прибыли долгосрочными держателями около 83 000 долларов, что не позволило цене удержаться на пике.Ситуация изменилась несколько часов назад после публикации данных по занятости в США: рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 162 000 значительно превысил ожидания рынка в 56 000, что привело к восстановлению доллара и росту индекса DXY до 99,3. Эта статистика усилила ожидания более жёсткой денежно-кредитной политики ФРС, перечеркнув эйфорию предыдущего дня — цена биткоина в моменте откатилась к уровню 79244 долларов, так и не сумев выйти из канала от 6 февраля. Рынок оказался перед выбором между игнорированием инфляционных сигналов (рекордные цены на дизель, максимум ценового компонента ISM с октября 2022 года) и реальными макроэкономическими данными.Прогнозный диапазон по биткоину на ближайшие дни составляет 78500–82850 долларов, где ключевыми сопротивлениями выступают уровни 82 850 и 85 300 долларов. Говорить о полноценном продолжении цикла восстановления цены биткоина пока преждевременно, поскольку для подтверждения устойчивого "бычьего" тренда необходимы либо слабый отчет о занятости в США в будущем, усиливающий ожидания смягчения политики ФРС, либо существенные ончейн-притоки от долгосрочных держателей и биржевых фондов. Пока рынок остается в заложниках макроэкономической неопределенности. Инвесторам следует внимательно отслеживать комментарии представителей американского регулятора, динамику нефтяных котировок и поведение фондовых индексов как индикаторов аппетита к риску.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
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Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сша, биткоин, доллар, мнения аналитиков
Финансы, США, Биткоин, доллар, Мнения аналитиков
18:14 04.09.2026 (обновлено: 18:21 04.09.2026)
 
Статистика из США приостановила рост биткоина

Эксперт Проценко: Биткоин обрушился ниже 80 000 после сильного отчета по занятости в США

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Еще вчера, 3 сентября, биткоин продемонстрировал впечатляющий рывок, преодолев психологическую отметку 80 000 долларов и закрепившись выше неё с приростом более 5%. Ключевым катализатором стало заявление члена ФРС США Кристофера Уоллера о готовности сохранить ставки неизменными при условии снижения инфляции, что мгновенно обрушило вероятность сентябрьского повышения ставок до 50% и спровоцировало масштабное закрытие коротких позиций. Дополнительную поддержку оказали свежие притоки капитала в спотовые ETF, однако сразу после достижения внутридневного максимума на уровне 82 300 долларов актив столкнулся с зоной фиксации прибыли долгосрочными держателями около 83 000 долларов, что не позволило цене удержаться на пике.
Ситуация изменилась несколько часов назад после публикации данных по занятости в США: рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 162 000 значительно превысил ожидания рынка в 56 000, что привело к восстановлению доллара и росту индекса DXY до 99,3. Эта статистика усилила ожидания более жёсткой денежно-кредитной политики ФРС, перечеркнув эйфорию предыдущего дня — цена биткоина в моменте откатилась к уровню 79244 долларов, так и не сумев выйти из канала от 6 февраля. Рынок оказался перед выбором между игнорированием инфляционных сигналов (рекордные цены на дизель, максимум ценового компонента ISM с октября 2022 года) и реальными макроэкономическими данными.
Прогнозный диапазон по биткоину на ближайшие дни составляет 78500–82850 долларов, где ключевыми сопротивлениями выступают уровни 82 850 и 85 300 долларов. Говорить о полноценном продолжении цикла восстановления цены биткоина пока преждевременно, поскольку для подтверждения устойчивого "бычьего" тренда необходимы либо слабый отчет о занятости в США в будущем, усиливающий ожидания смягчения политики ФРС, либо существенные ончейн-притоки от долгосрочных держателей и биржевых фондов. Пока рынок остается в заложниках макроэкономической неопределенности. Инвесторам следует внимательно отслеживать комментарии представителей американского регулятора, динамику нефтяных котировок и поведение фондовых индексов как индикаторов аппетита к риску.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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