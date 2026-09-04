Статистика из США приостановила рост биткоина

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Еще вчера, 3 сентября, биткоин продемонстрировал впечатляющий рывок, преодолев психологическую отметку 80 000 долларов и закрепившись выше неё с приростом более 5%. Ключевым катализатором стало заявление члена ФРС США Кристофера Уоллера о готовности сохранить ставки неизменными при условии снижения инфляции, что мгновенно обрушило вероятность сентябрьского повышения ставок до 50% и спровоцировало масштабное закрытие коротких позиций. Дополнительную поддержку оказали свежие притоки капитала в спотовые ETF, однако сразу после достижения внутридневного максимума на уровне 82 300 долларов актив столкнулся с зоной фиксации прибыли долгосрочными держателями около 83 000 долларов, что не позволило цене удержаться на пике.Ситуация изменилась несколько часов назад после публикации данных по занятости в США: рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 162 000 значительно превысил ожидания рынка в 56 000, что привело к восстановлению доллара и росту индекса DXY до 99,3. Эта статистика усилила ожидания более жёсткой денежно-кредитной политики ФРС, перечеркнув эйфорию предыдущего дня — цена биткоина в моменте откатилась к уровню 79244 долларов, так и не сумев выйти из канала от 6 февраля. Рынок оказался перед выбором между игнорированием инфляционных сигналов (рекордные цены на дизель, максимум ценового компонента ISM с октября 2022 года) и реальными макроэкономическими данными.Прогнозный диапазон по биткоину на ближайшие дни составляет 78500–82850 долларов, где ключевыми сопротивлениями выступают уровни 82 850 и 85 300 долларов. Говорить о полноценном продолжении цикла восстановления цены биткоина пока преждевременно, поскольку для подтверждения устойчивого "бычьего" тренда необходимы либо слабый отчет о занятости в США в будущем, усиливающий ожидания смягчения политики ФРС, либо существенные ончейн-притоки от долгосрочных держателей и биржевых фондов. Пока рынок остается в заложниках макроэкономической неопределенности. Инвесторам следует внимательно отслеживать комментарии представителей американского регулятора, динамику нефтяных котировок и поведение фондовых индексов как индикаторов аппетита к риску.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Еще вчера, 3 сентября, биткоин продемонстрировал впечатляющий рывок, преодолев психологическую отметку 80 000 долларов и закрепившись выше неё с приростом более 5%. Ключевым катализатором стало заявление члена ФРС США Кристофера Уоллера о готовности сохранить ставки неизменными при условии снижения инфляции, что мгновенно обрушило вероятность сентябрьского повышения ставок до 50% и спровоцировало масштабное закрытие коротких позиций. Дополнительную поддержку оказали свежие притоки капитала в спотовые ETF, однако сразу после достижения внутридневного максимума на уровне 82 300 долларов актив столкнулся с зоной фиксации прибыли долгосрочными держателями около 83 000 долларов, что не позволило цене удержаться на пике.
Ситуация изменилась несколько часов назад после публикации данных по занятости в США: рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 162 000 значительно превысил ожидания рынка в 56 000, что привело к восстановлению доллара и росту индекса DXY до 99,3. Эта статистика усилила ожидания более жёсткой денежно-кредитной политики ФРС, перечеркнув эйфорию предыдущего дня — цена биткоина в моменте откатилась к уровню 79244 долларов, так и не сумев выйти из канала от 6 февраля. Рынок оказался перед выбором между игнорированием инфляционных сигналов (рекордные цены на дизель, максимум ценового компонента ISM с октября 2022 года) и реальными макроэкономическими данными.
Прогнозный диапазон по биткоину на ближайшие дни составляет 78500–82850 долларов, где ключевыми сопротивлениями выступают уровни 82 850 и 85 300 долларов. Говорить о полноценном продолжении цикла восстановления цены биткоина пока преждевременно, поскольку для подтверждения устойчивого "бычьего" тренда необходимы либо слабый отчет о занятости в США в будущем, усиливающий ожидания смягчения политики ФРС, либо существенные ончейн-притоки от долгосрочных держателей и биржевых фондов. Пока рынок остается в заложниках макроэкономической неопределенности. Инвесторам следует внимательно отслеживать комментарии представителей американского регулятора, динамику нефтяных котировок и поведение фондовых индексов как индикаторов аппетита к риску.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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