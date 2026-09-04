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Северный морской путь остается одним из самых безопасных маршрутов в мире

Северный морской путь остается одним из самых безопасных маршрутов в мире - 04.09.2026, ПРАЙМ

Северный морской путь остается одним из самых безопасных маршрутов в мире

Северный морской путь на сегодня остается одним из самых безопасных маршрутов в мире, сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T07:49+0300

2026-09-04T07:49+0300

2026-09-04T07:49+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Северный морской путь на сегодня остается одним из самых безопасных маршрутов в мире, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. "Получается, что сегодня одним из главных безопасных, экономически рентабельных, выгодных торговых маршрутов остается один Северный морской путь", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, вэф