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Путин назвал угрозы Киева авиации государственным терроризмом - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Путин назвал угрозы Киева авиации государственным терроризмом
Путин назвал угрозы Киева авиации государственным терроризмом - 04.09.2026, ПРАЙМ
Путин назвал угрозы Киева авиации государственным терроризмом
Россия находится в контакте с руководством Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с угрозами со стороны Украины в адрес гражданских... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T17:32+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россия находится в контакте с руководством Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с угрозами со стороны Украины в адрес гражданских воздушных судов, сообщили в МИД РФ. Ведомство также направило срочное обращение генеральному секретарю ИКАО Хуану Карлосу Саласару с призывом осудить действия Киева.В российском дипведомстве категорически отвергли украинские уведомления NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства России, назвав их не имеющими юридической силы, искажающими реальную ситуацию и вводящими в заблуждение пользователей воздушного пространства. Москва подчеркнула, что украинские заявления направлены на создание непосредственных угроз гражданской авиации, и призвала ИКАО принять адресные меры для прекращения этих действий.Президент России Владимир Путин во вторник назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе "заявкой на государственный терроризм". Глава государства предупредил, что Россия найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы. Глава Минтранса Андрей Никитин, в свою очередь, заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и аэропортов.В МИД РФ подчеркнули, что Россия "бескомпромиссно привержена обеспечению безопасности гражданской авиации". Ведомство также заявило, что неправомерное вмешательство украинского режима в деятельность гражданской авиации должно быть осуждено на международном уровне. Москва рассчитывает на принципиальную оценку действий Киева со стороны ИКАО и других профильных организаций.
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россия, москва, киев, владимир путин, украина, владимир зеленский, икао, мид рф
РОССИЯ, МОСКВА, Киев, Владимир Путин, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ИКАО, МИД РФ
17:32 04.09.2026
 
Путин назвал угрозы Киева авиации государственным терроризмом

Россия обратилась в ИКАО из-за угроз Киева гражданской авиации и отвергла NOTAM

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россия находится в контакте с руководством Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с угрозами со стороны Украины в адрес гражданских воздушных судов, сообщили в МИД РФ. Ведомство также направило срочное обращение генеральному секретарю ИКАО Хуану Карлосу Саласару с призывом осудить действия Киева.
В российском дипведомстве категорически отвергли украинские уведомления NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства России, назвав их не имеющими юридической силы, искажающими реальную ситуацию и вводящими в заблуждение пользователей воздушного пространства. Москва подчеркнула, что украинские заявления направлены на создание непосредственных угроз гражданской авиации, и призвала ИКАО принять адресные меры для прекращения этих действий.
Президент России Владимир Путин во вторник назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе "заявкой на государственный терроризм". Глава государства предупредил, что Россия найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы. Глава Минтранса Андрей Никитин, в свою очередь, заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и аэропортов.
В МИД РФ подчеркнули, что Россия "бескомпромиссно привержена обеспечению безопасности гражданской авиации". Ведомство также заявило, что неправомерное вмешательство украинского режима в деятельность гражданской авиации должно быть осуждено на международном уровне. Москва рассчитывает на принципиальную оценку действий Киева со стороны ИКАО и других профильных организаций.
 
РОССИЯМОСКВАКиевВладимир ПутинУКРАИНАВладимир ЗеленскийИКАОМИД РФ
 
 
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