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В Челябинске рабочего придавило насмерть грузовым крюком

В Челябинске рабочего придавило насмерть грузовым крюком - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Челябинске рабочего придавило насмерть грузовым крюком

Работника придавило насмерть грузовым крюком на предприятии в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:41+0300

2026-09-04T16:41+0300

2026-09-04T16:41+0300

происшествия

челябинск

россия

ск

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен - ПРАЙМ. Работника придавило насмерть грузовым крюком на предприятии в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ. По предварительным данным следствия, в ночь на 2 сентября на комбинате в Металлургическом районе оборвался трос грузоподъемного крана. "Грузовым крюком придавило 23-летнего рабочего. Смерть мужчины наступила на месте", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс". По факту гибели возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (часть 2 статья 216 УК РФ).

челябинск

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