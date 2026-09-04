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В Челябинске рабочего придавило насмерть грузовым крюком
В Челябинске рабочего придавило насмерть грузовым крюком - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Челябинске рабочего придавило насмерть грузовым крюком
Работника придавило насмерть грузовым крюком на предприятии в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T16:41+0300
2026-09-04T16:41+0300
2026-09-04T16:41+0300
происшествия
челябинск
россия
ск
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен - ПРАЙМ. Работника придавило насмерть грузовым крюком на предприятии в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ. По предварительным данным следствия, в ночь на 2 сентября на комбинате в Металлургическом районе оборвался трос грузоподъемного крана. "Грузовым крюком придавило 23-летнего рабочего. Смерть мужчины наступила на месте", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс". По факту гибели возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (часть 2 статья 216 УК РФ).
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челябинск, россия, ск
Происшествия, Челябинск, РОССИЯ, СК
В Челябинске рабочего придавило насмерть грузовым крюком
СК: 23-летнего рабочего придавило насмерть грузовым крюком на предприятии в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен - ПРАЙМ. Работника придавило насмерть грузовым крюком на предприятии в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ.
По предварительным данным следствия, в ночь на 2 сентября на комбинате в Металлургическом районе оборвался трос грузоподъемного крана.
"Грузовым крюком придавило 23-летнего рабочего. Смерть мужчины наступила на месте", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
По факту гибели возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (часть 2 статья 216 УК РФ).