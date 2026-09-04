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Средний размер пенсии по старости в России может превысить 29 тысяч рублей
Средний размер пенсии по старости в России может превысить 29 тысяч рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ
Средний размер пенсии по старости в России может превысить 29 тысяч рублей
Средний размер страховой пенсии по старости в России в 2027 году может превысить 29 тысяч рублей, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T02:02+0300
2026-09-04T02:02+0300
2026-09-04T02:02+0300
россия
социальный фонд
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии по старости в России в 2027 году может превысить 29 тысяч рублей, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"Согласно актуальным параметрам бюджета Социального фонда и долгосрочным прогнозам министерства труда РФ, среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2027 году составит 29 088,66 рубля", - сказал Сафонов.
Он уточнил, что в 2027 году страховые пенсии планируется проиндексировать в два этапа: с 1 февраля на 4% с учетом прогнозируемой инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля еще на 3,4% за счет роста доходов бюджета Социального фонда. Повышение за год в результате составит около 7,5%.
По словам Сафонова, размер страховой пенсии зависит от количества накопленных пенсионных баллов и величины фиксированной выплаты. Итоговая сумма выплаты для каждого пенсионера будет рассчитываться индивидуально.
Как отметил специалист, в феврале 2027 года фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится до 9 968,08 рубля. Стоимость пенсионного балла будет проиндексирована сначала в феврале и вырастет до 163,03 рубля, а затем в апреле - до 168,57 рубля.
В России с 2027 года страховые пенсии планируют повышать дважды в год: 1 февраля на уровень инфляции и 1 апреля в зависимости от доходов Социального фонда. Такой механизм заменит действовавшую в рамках переходного периода пенсионной реформы процедуру повышения один раз в год - с 1 января выше инфляции.
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россия, социальный фонд
Средний размер пенсии по старости в России может превысить 29 тысяч рублей
Профессор Сафонов: средний размер пенсии по старости может превысить 29 тысяч рублей
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии по старости в России в 2027 году может превысить 29 тысяч рублей, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"Согласно актуальным параметрам бюджета Социального фонда и долгосрочным прогнозам министерства труда РФ, среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2027 году составит 29 088,66 рубля", - сказал Сафонов.
Он уточнил, что в 2027 году страховые пенсии планируется проиндексировать в два этапа: с 1 февраля на 4% с учетом прогнозируемой инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля еще на 3,4% за счет роста доходов бюджета Социального фонда. Повышение за год в результате составит около 7,5%.
По словам Сафонова, размер страховой пенсии зависит от количества накопленных пенсионных баллов и величины фиксированной выплаты. Итоговая сумма выплаты для каждого пенсионера будет рассчитываться индивидуально.
Как отметил специалист, в феврале 2027 года фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится до 9 968,08 рубля. Стоимость пенсионного балла будет проиндексирована сначала в феврале и вырастет до 163,03 рубля, а затем в апреле - до 168,57 рубля.
В России с 2027 года страховые пенсии планируют повышать дважды в год: 1 февраля на уровень инфляции и 1 апреля в зависимости от доходов Социального фонда. Такой механизм заменит действовавшую в рамках переходного периода пенсионной реформы процедуру повышения один раз в год - с 1 января выше инфляции.