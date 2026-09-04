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Россельхозбанк запустил маркетплейс для фермеров на платформе "Свое"
Россельхозбанк запустил маркетплейс для фермеров на платформе "Свое" - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россельхозбанк запустил маркетплейс для фермеров на платформе "Свое"
Российские фермеры могут продать свою продукцию на специальном маркетплейсе, он работает на платформе "Свое" Россельхозбанка, рассказал РИА Новости глава банка... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T05:21+0300
2026-09-04T05:21+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Российские фермеры могут продать свою продукцию на специальном маркетплейсе, он работает на платформе "Свое" Россельхозбанка, рассказал РИА Новости глава банка Борис Листов на полях Восточного экономического форума.
"Поддержка фермерства - одно из приоритетных направлений нашей деятельности... от поиска сотрудников до маркетплейса для реализации своей продукции в экосистеме "Свое", - сказал Листов.
По его словам, в банке внедрен институт персонального кураторства: у каждого топ-менеджера есть фермер, за которым он приглядывает и кому помогает.
"Мой личный подопечный - Наталья Дербенева, руководитель молочной фермы в Рузском районе, которая возрождает традиции русского сыроделия. Ее проект уникален вдвойне: производство работает на базе детского реабилитационного центра "Вдохновение", - рассказал банкир.
Помимо выпуска молочной продукции, ферма выполняет важную социальную миссию - через вовлечение детей в сельскохозяйственный труд и уход за животными помогает им с социализацией и профессиональной ориентацией, добавил он.
"Уверен, что этот симбиоз бизнеса и благотворительности достоин самого пристального внимания", - резюмировал Листов.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, банки, финансы, владивосток, россельхозбанк, вэф
Бизнес, Банки, Финансы, Владивосток, Россельхозбанк, ВЭФ
Россельхозбанк запустил маркетплейс для фермеров на платформе "Свое"
Россельхозбанк: российские фермеры могут продать свою продукцию на маркетплейсе
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Российские фермеры могут продать свою продукцию на специальном маркетплейсе, он работает на платформе "Свое" Россельхозбанка, рассказал РИА Новости глава банка Борис Листов на полях Восточного экономического форума.
"Поддержка фермерства - одно из приоритетных направлений нашей деятельности... от поиска сотрудников до маркетплейса для реализации своей продукции в экосистеме "Свое", - сказал Листов.
По его словам, в банке внедрен институт персонального кураторства: у каждого топ-менеджера есть фермер, за которым он приглядывает и кому помогает.
"Мой личный подопечный - Наталья Дербенева, руководитель молочной фермы в Рузском районе, которая возрождает традиции русского сыроделия. Ее проект уникален вдвойне: производство работает на базе детского реабилитационного центра "Вдохновение", - рассказал банкир.
Помимо выпуска молочной продукции, ферма выполняет важную социальную миссию - через вовлечение детей в сельскохозяйственный труд и уход за животными помогает им с социализацией и профессиональной ориентацией, добавил он.
"Уверен, что этот симбиоз бизнеса и благотворительности достоин самого пристального внимания", - резюмировал Листов.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.