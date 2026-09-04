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Россельхозбанк запустил маркетплейс для фермеров на платформе "Свое"

Россельхозбанк запустил маркетплейс для фермеров на платформе "Свое" - 04.09.2026, ПРАЙМ

Россельхозбанк запустил маркетплейс для фермеров на платформе "Свое"

Российские фермеры могут продать свою продукцию на специальном маркетплейсе, он работает на платформе "Свое" Россельхозбанка, рассказал РИА Новости глава банка... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T05:21+0300

2026-09-04T05:21+0300

2026-09-04T05:21+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Российские фермеры могут продать свою продукцию на специальном маркетплейсе, он работает на платформе "Свое" Россельхозбанка, рассказал РИА Новости глава банка Борис Листов на полях Восточного экономического форума. "Поддержка фермерства - одно из приоритетных направлений нашей деятельности... от поиска сотрудников до маркетплейса для реализации своей продукции в экосистеме "Свое", - сказал Листов. По его словам, в банке внедрен институт персонального кураторства: у каждого топ-менеджера есть фермер, за которым он приглядывает и кому помогает. "Мой личный подопечный - Наталья Дербенева, руководитель молочной фермы в Рузском районе, которая возрождает традиции русского сыроделия. Ее проект уникален вдвойне: производство работает на базе детского реабилитационного центра "Вдохновение", - рассказал банкир. Помимо выпуска молочной продукции, ферма выполняет важную социальную миссию - через вовлечение детей в сельскохозяйственный труд и уход за животными помогает им с социализацией и профессиональной ориентацией, добавил он. "Уверен, что этот симбиоз бизнеса и благотворительности достоин самого пристального внимания", - резюмировал Листов. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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