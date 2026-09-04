https://1prime.ru/20260904/rosseti-873047392.html

"Россети" разместят два выпуска биржевых облигаций на 45 миллиардов рублей

"Россети" разместят два выпуска биржевых облигаций на 45 миллиардов рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ

"Россети" разместят два выпуска биржевых облигаций на 45 миллиардов рублей

"Россети" разместят два выпуска биржевых облигаций с переменным купоном совокупным объемом 45 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:22+0300

2026-09-04T16:22+0300

2026-09-04T16:23+0300

рынок

россия

россети

банк россии

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Россети" разместят два выпуска биржевых облигаций с переменным купоном совокупным объемом 45 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпускам будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 130 базисных пунктов. Компания разместит зеленые биржевые облигации серии 001Р-21R на 15 миллиардов рублей и биржевые облигации серии 001Р-22R объемом 30 миллиардов рублей. Условия трехлетних облигаций предусматривают выплату ежемесячных купонов. Заявки на облигации компания собирала в пятницу. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 сентября.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, россети, банк россии