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"Россети" разместят два выпуска биржевых облигаций на 45 миллиардов рублей
"Россети" разместят два выпуска биржевых облигаций на 45 миллиардов рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Россети" разместят два выпуска биржевых облигаций на 45 миллиардов рублей
"Россети" разместят два выпуска биржевых облигаций с переменным купоном совокупным объемом 45 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T16:22+0300
2026-09-04T16:22+0300
2026-09-04T16:23+0300
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банк россии
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Россети" разместят два выпуска биржевых облигаций с переменным купоном совокупным объемом 45 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпускам будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 130 базисных пунктов. Компания разместит зеленые биржевые облигации серии 001Р-21R на 15 миллиардов рублей и биржевые облигации серии 001Р-22R объемом 30 миллиардов рублей. Условия трехлетних облигаций предусматривают выплату ежемесячных купонов. Заявки на облигации компания собирала в пятницу. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 сентября.
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рынок, россия, россети, банк россии
Рынок, РОССИЯ, Россети, Банк России
"Россети" разместят два выпуска биржевых облигаций на 45 миллиардов рублей
РИА Новости: "Россети" разместят два выпуска биржевых облигаций на 45 миллиардов рублей
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Россети" разместят два выпуска биржевых облигаций с переменным купоном совокупным объемом 45 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпускам будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 130 базисных пунктов.
Компания разместит зеленые биржевые облигации серии 001Р-21R на 15 миллиардов рублей и биржевые облигации серии 001Р-22R объемом 30 миллиардов рублей. Условия трехлетних облигаций предусматривают выплату ежемесячных купонов.
Заявки на облигации компания собирала в пятницу. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 сентября.