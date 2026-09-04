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Россия и Китай работают над увеличением поставок через газопроводы - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Россия и Китай работают над увеличением поставок через газопроводы
Россия и Китай работают над увеличением поставок через газопроводы - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай работают над увеличением поставок через газопроводы
Россия и Китай работают над увеличением поставок через действующие газопроводы, планомерно идет строительство проекта "Арктик СПГ-2", заявил заместитель... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T05:54+0300
2026-09-04T05:54+0300
газ
россия
китай
кнр
владивосток
дин сюэсян
госсовет
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай работают над увеличением поставок через действующие газопроводы, планомерно идет строительство проекта "Арктик СПГ-2", заявил заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян. "Сейчас параллельно работаем над увеличением поставок через действующие газопроводы и стабильной работой проекта "Ямал СПГ", планомерно идет строительство проекта "Арктик СПГ-2", - сказал он в ходе заседания российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, которое проходит на полях Восточного экономического форума. Сюэсян отметил, что в плановом режиме идут поставки нефти по трубопроводу, газа - по Восточному маршруту. По его словам, также завершено строительство трансграничного участка газопровода на дальневосточном маршруте. "Мы стремимся к запуску полноценных поставок к 2027 году по этому маршруту", - добавил Сюэсян. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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газ, россия, китай, кнр, владивосток, дин сюэсян, госсовет, вэф
Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Владивосток, Дин Сюэсян, Госсовет, ВЭФ
05:54 04.09.2026
 
Россия и Китай работают над увеличением поставок через газопроводы

Зампремьера КНР Сюэсян: Россия и Китай работают над увеличением поставок через газопроводы

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай работают над увеличением поставок через действующие газопроводы, планомерно идет строительство проекта "Арктик СПГ-2", заявил заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.
"Сейчас параллельно работаем над увеличением поставок через действующие газопроводы и стабильной работой проекта "Ямал СПГ", планомерно идет строительство проекта "Арктик СПГ-2", - сказал он в ходе заседания российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, которое проходит на полях Восточного экономического форума.
Сюэсян отметил, что в плановом режиме идут поставки нефти по трубопроводу, газа - по Восточному маршруту.
По его словам, также завершено строительство трансграничного участка газопровода на дальневосточном маршруте.
"Мы стремимся к запуску полноценных поставок к 2027 году по этому маршруту", - добавил Сюэсян.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ГазРОССИЯКИТАЙКНРВладивостокДин СюэсянГоссоветВЭФ
 
 
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