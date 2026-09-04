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Россия и Китай работают над увеличением поставок через газопроводы

Россия и Китай работают над увеличением поставок через газопроводы - 04.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай работают над увеличением поставок через газопроводы

Россия и Китай работают над увеличением поставок через действующие газопроводы, планомерно идет строительство проекта "Арктик СПГ-2", заявил заместитель... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T05:54+0300

2026-09-04T05:54+0300

2026-09-04T05:54+0300

газ

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кнр

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госсовет

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай работают над увеличением поставок через действующие газопроводы, планомерно идет строительство проекта "Арктик СПГ-2", заявил заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян. "Сейчас параллельно работаем над увеличением поставок через действующие газопроводы и стабильной работой проекта "Ямал СПГ", планомерно идет строительство проекта "Арктик СПГ-2", - сказал он в ходе заседания российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, которое проходит на полях Восточного экономического форума. Сюэсян отметил, что в плановом режиме идут поставки нефти по трубопроводу, газа - по Восточному маршруту. По его словам, также завершено строительство трансграничного участка газопровода на дальневосточном маршруте. "Мы стремимся к запуску полноценных поставок к 2027 году по этому маршруту", - добавил Сюэсян. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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газ, россия, китай, кнр, владивосток, дин сюэсян, госсовет, вэф