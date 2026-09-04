https://1prime.ru/20260904/rossija-873013094.html

Россия остается одним из ведущих поставщиков угля в Китай, заявил Новак

Россия остается одним из ведущих поставщиков угля в Китай, заявил Новак - 04.09.2026, ПРАЙМ

Россия остается одним из ведущих поставщиков угля в Китай, заявил Новак

Россия остается одним из ведущих поставщиков угля в Китай, готова к развитию сотрудничества в электроэнергетике, завил вице-премьер РФ Александр Новак. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T06:12+0300

2026-09-04T06:12+0300

2026-09-04T06:12+0300

россия

китай

кнр

владивосток

александр новак

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873013094.jpg?1788491563

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия остается одним из ведущих поставщиков угля в Китай, готова к развитию сотрудничества в электроэнергетике, завил вице-премьер РФ Александр Новак. "Россия также остается одним из ведущих поставщиков угля на китайский рынок… готова к развитию сотрудничества в электроэнергетике, в сфере взаимных поставок, приграничной сетевой инфраструктуры, современных систем накопления энергии и управления нагрузкой", - сказал он в ходе заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству, которое проходит на полях Восточного экономического форума. Кроме того, Новак отметил, что Россия сохраняет лидирующие позиции среди поставщиков нефти в КНР. Развиваются также совместные проекты, в том числе освоение Зашуланского угольного месторождения в Забайкальском крае, добавил вице-премьер. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

китай

кнр

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, кнр, владивосток, александр новак, вэф