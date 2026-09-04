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Россия остается одним из ведущих поставщиков угля в Китай, заявил Новак - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Россия остается одним из ведущих поставщиков угля в Китай, заявил Новак
Россия остается одним из ведущих поставщиков угля в Китай, заявил Новак - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россия остается одним из ведущих поставщиков угля в Китай, заявил Новак
Россия остается одним из ведущих поставщиков угля в Китай, готова к развитию сотрудничества в электроэнергетике, завил вице-премьер РФ Александр Новак. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T06:12+0300
2026-09-04T06:12+0300
россия
китай
кнр
владивосток
александр новак
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия остается одним из ведущих поставщиков угля в Китай, готова к развитию сотрудничества в электроэнергетике, завил вице-премьер РФ Александр Новак. "Россия также остается одним из ведущих поставщиков угля на китайский рынок… готова к развитию сотрудничества в электроэнергетике, в сфере взаимных поставок, приграничной сетевой инфраструктуры, современных систем накопления энергии и управления нагрузкой", - сказал он в ходе заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству, которое проходит на полях Восточного экономического форума. Кроме того, Новак отметил, что Россия сохраняет лидирующие позиции среди поставщиков нефти в КНР. Развиваются также совместные проекты, в том числе освоение Зашуланского угольного месторождения в Забайкальском крае, добавил вице-премьер. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, китай, кнр, владивосток, александр новак, вэф
РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ
06:12 04.09.2026
 
Россия остается одним из ведущих поставщиков угля в Китай, заявил Новак

Новак: Россия остается одним из ведущих поставщиков угля в Китай

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия остается одним из ведущих поставщиков угля в Китай, готова к развитию сотрудничества в электроэнергетике, завил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия также остается одним из ведущих поставщиков угля на китайский рынок… готова к развитию сотрудничества в электроэнергетике, в сфере взаимных поставок, приграничной сетевой инфраструктуры, современных систем накопления энергии и управления нагрузкой", - сказал он в ходе заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству, которое проходит на полях Восточного экономического форума.
Кроме того, Новак отметил, что Россия сохраняет лидирующие позиции среди поставщиков нефти в КНР.
Развиваются также совместные проекты, в том числе освоение Зашуланского угольного месторождения в Забайкальском крае, добавил вице-премьер.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯКИТАЙКНРВладивостокАлександр НовакВЭФ
 
 
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