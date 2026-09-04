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Россия и Китай нарастили торговлю энергоресурсами на 20%

Россия и Китай нарастили торговлю энергоресурсами на 20% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай нарастили торговлю энергоресурсами на 20%

Россия и Китай нарастили торговлю энергоресурсами в январе-июле 2026 года на 20%, до более 50 миллиардов долларов, сообщил вице-премьер Госсовета КНР Дин... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T06:45+0300

2026-09-04T06:45+0300

2026-09-04T06:45+0300

россия

китай

кнр

владивосток

дин сюэсян

сила сибири

ямал спг

госсовет

газопровод "сила сибири"

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай нарастили торговлю энергоресурсами в январе-июле 2026 года на 20%, до более 50 миллиардов долларов, сообщил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. "Первое: расширение торговли энергоресурсами. За первые 7 месяцев текущего года этот показатель превысил 50 миллиардов долларов, увеличился более чем на 20% и составил одну треть от всего товарооборота", - сказал Сюэсян в ходе заседания российско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству в энергетике, которое прошло на полях ВЭФ. Второй вектор энергетического сотрудничества двух стран - продвижение совместных крупных проектов. По словам вице-премьера, в плановом режиме идут поставки нефти из России по нефтепроводу, газа по газопроводу "Сила Сибири", завершено строительство трансграничного участка "дальневосточного маршрута", запуск поставок по которому ожидается в 2027 году. Россия и Китай работают над увеличением поставок через действующие газопроводы, добавил Сюэсян. Договоренности об этом были достигнуты в прошлом году. Согласно ним предполагается, что поставки по "Силе Сибири" вырастут с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по "дальневосточному маршруту" – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Также Сюэсян отметил, что проект "Ямал СПГ" работает стабильно, а строительство проекта "Арктик СПГ 2" идет планомерно. "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей производства СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запущены первые две линии, о запуске третьей линии не сообщалось. Проект "Ямал СПГ" запущен в 2017 году. Общая проектная мощность завода составляет 17,4 миллиона тонн. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, китай, кнр, владивосток, дин сюэсян, сила сибири, ямал спг, госсовет, газопровод "сила сибири"