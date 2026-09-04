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Россия не рассматривает импорт лосося из США, Японии и Канады

Россия не рассматривает импорт лосося из США, Японии и Канады - 04.09.2026, ПРАЙМ

Россия не рассматривает импорт лосося из США, Японии и Канады

Рынок лосося ограничен: критическое снижение добычи наблюдается в США, Японии, Канаде, поэтому Россия не рассматривает импорт из этих стран, рассказал... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T09:17+0300

2026-09-04T09:17+0300

2026-09-04T09:17+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Рынок лосося ограничен: критическое снижение добычи наблюдается в США, Японии, Канаде, поэтому Россия не рассматривает импорт из этих стран, рассказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах ВЭФ. В начале марта Шестаков заявил РИА Новости, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении семи-десяти лет "из-за цикличности подходов этих рыб". Кроме того, в нечетные годы вылов лосося обычно превышает показатели четных годов. "Рынок дальневосточных лососей очень ограничен: Соединенные Штаты, Япония, чуть-чуть Канада. Везде в этих странах также критичное снижение объемов добычи. Поэтому мы, конечно, не рассматриваем, чтобы начать поставлять рыбу с этих стран", - сказал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, промышленность, япония, канада, сша, вэф, росрыболовство