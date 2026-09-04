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Россия не рассматривает импорт лосося из США, Японии и Канады
Россия не рассматривает импорт лосося из США, Японии и Канады - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россия не рассматривает импорт лосося из США, Японии и Канады
Рынок лосося ограничен: критическое снижение добычи наблюдается в США, Японии, Канаде, поэтому Россия не рассматривает импорт из этих стран, рассказал... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Рынок лосося ограничен: критическое снижение добычи наблюдается в США, Японии, Канаде, поэтому Россия не рассматривает импорт из этих стран, рассказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах ВЭФ.
В начале марта Шестаков заявил РИА Новости, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении семи-десяти лет "из-за цикличности подходов этих рыб". Кроме того, в нечетные годы вылов лосося обычно превышает показатели четных годов.
"Рынок дальневосточных лососей очень ограничен: Соединенные Штаты, Япония, чуть-чуть Канада. Везде в этих странах также критичное снижение объемов добычи. Поэтому мы, конечно, не рассматриваем, чтобы начать поставлять рыбу с этих стран", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, промышленность, япония, канада, сша, вэф, росрыболовство
РОССИЯ, Промышленность, ЯПОНИЯ, КАНАДА, США, ВЭФ, Росрыболовство
Россия не рассматривает импорт лосося из США, Японии и Канады
Глава Росрыболовства Шестаков: рынок лосося ограничен в США, Японии и Канаде
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Рынок лосося ограничен: критическое снижение добычи наблюдается в США, Японии, Канаде, поэтому Россия не рассматривает импорт из этих стран, рассказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах ВЭФ.
В начале марта Шестаков заявил РИА Новости, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении семи-десяти лет "из-за цикличности подходов этих рыб". Кроме того, в нечетные годы вылов лосося обычно превышает показатели четных годов.
"Рынок дальневосточных лососей очень ограничен: Соединенные Штаты, Япония, чуть-чуть Канада. Везде в этих странах также критичное снижение объемов добычи. Поэтому мы, конечно, не рассматриваем, чтобы начать поставлять рыбу с этих стран", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.