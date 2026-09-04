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Россия является для Мьянмы надежным поставщиком энергоресурсов
Россия является для Мьянмы надежным поставщиком энергоресурсов - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россия является для Мьянмы надежным поставщиком энергоресурсов
Россия является для Мьянмы надежным ключевым поставщиком энергоресурсов, способствующим укреплению энергетической безопасности страны, сказал РИА Новости на... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:03+0300
2026-09-04T11:03+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия является для Мьянмы надежным ключевым поставщиком энергоресурсов, способствующим укреплению энергетической безопасности страны, сказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума министр электричества и энергетики Мьянмы У Ко Ко Луин.
"Энергетическая обеспеченность означает доступ к энергии в нужное время и в необходимом объеме. Кроме того, энергия должна быть доступна населению по приемлемой цене. Наши долгосрочные планы в энергетической сфере не должны нарушаться под влиянием внешних обстоятельств, поэтому мы постоянно следим за ситуацией. Только при таком подходе можно говорить об энергетической безопасности", - отметил министр.
По его словам, Россия уже оказывает Мьянме значительную помощь в этом направлении.
У Ко Ко Луин отметил, что Мьянма примерно на 80-90% зависит от ввоза энергоресурсов для обеспечения своих потребностей, в то время как Россия обладает большими запасами нефти и природного газа и входит в число ведущих стран мира по объему этих ресурсов.
"Россия является дружественной нам страной, поэтому мы планируем закупать у нее необходимые энергоресурсы. Таким образом, Россия является для Мьянмы надежным ключевым поставщиком, способствующим укреплению энергетической безопасности страны", - добавил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер Восточного экономического форума.
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россия, мьянма, владивосток
РОССИЯ, МЬЯНМА, Владивосток
Россия является для Мьянмы надежным поставщиком энергоресурсов
Глава Минэнерго Мьянмы У Ко Ко Луин: Россия является надежным поставщиком энергоресурсов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия является для Мьянмы надежным ключевым поставщиком энергоресурсов, способствующим укреплению энергетической безопасности страны, сказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума министр электричества и энергетики Мьянмы У Ко Ко Луин.
"Энергетическая обеспеченность означает доступ к энергии в нужное время и в необходимом объеме. Кроме того, энергия должна быть доступна населению по приемлемой цене. Наши долгосрочные планы в энергетической сфере не должны нарушаться под влиянием внешних обстоятельств, поэтому мы постоянно следим за ситуацией. Только при таком подходе можно говорить об энергетической безопасности", - отметил министр.
По его словам, Россия уже оказывает Мьянме значительную помощь в этом направлении.
У Ко Ко Луин отметил, что Мьянма примерно на 80-90% зависит от ввоза энергоресурсов для обеспечения своих потребностей, в то время как Россия обладает большими запасами нефти и природного газа и входит в число ведущих стран мира по объему этих ресурсов.
"Россия является дружественной нам страной, поэтому мы планируем закупать у нее необходимые энергоресурсы. Таким образом, Россия является для Мьянмы надежным ключевым поставщиком, способствующим укреплению энергетической безопасности страны", - добавил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер Восточного экономического форума.