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Реестр туроператоров и турагентов в России вырос на 32% - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Реестр туроператоров и турагентов в России вырос на 32%
Реестр туроператоров и турагентов в России вырос на 32% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Реестр туроператоров и турагентов в России вырос на 32%
Реестр туроператоров и турагентов насчитывает порядка 44 тысяч компаний, что на 32% больше по сравнению с концом июля, рассказали в Российском союзе... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:03+0300
2026-09-04T11:03+0300
туризм
бизнес
россия
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Реестр туроператоров и турагентов насчитывает порядка 44 тысяч компаний, что на 32% больше по сравнению с концом июля, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "По данным на начало сентября 2026 года, сводный реестр туроператоров и турагентов включает 44 020 компаний, что на 32% больше, чем на конец июля нынешнего года", - говорится в сообщении. По их словам, рост произошел за счет турагентств. Так, их число выросло на 52 компании. Помимо этого пополнились также Единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков – их теперь насчитывается 20,7 тысячи человек, и реестр инструкторов-проводников – 6,4 тысячи. Отмечается, что по данным Единого реестра объектов классификации в сфере туристской индустрии, в настоящее время всего в России насчитывается 49,95 тысячи средств размещения. "В реестр входят 23,2 тысячи гостиниц, что на 53% больше, чем по данным на конец июля. На 10 стало больше санаториев, на 18 – кемпингов, на 101 – баз отдыха, на 119 – гостевых домов", - добавили в РСТ. При этом за август число вошедших в реестр пляжей достигло 544, а количество горнолыжных трасс составляет в сентябре 1,2 тысячи.
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40
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туризм, бизнес, россия, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Российский союз туриндустрии, РСТ
11:03 04.09.2026
 
Реестр туроператоров и турагентов в России вырос на 32%

РСТ: реестр туроператоров и турагентов в России вырос на 32%, до 44 тысяч компаний

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Реестр туроператоров и турагентов насчитывает порядка 44 тысяч компаний, что на 32% больше по сравнению с концом июля, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"По данным на начало сентября 2026 года, сводный реестр туроператоров и турагентов включает 44 020 компаний, что на 32% больше, чем на конец июля нынешнего года", - говорится в сообщении.
По их словам, рост произошел за счет турагентств. Так, их число выросло на 52 компании.
Помимо этого пополнились также Единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков – их теперь насчитывается 20,7 тысячи человек, и реестр инструкторов-проводников – 6,4 тысячи.
Отмечается, что по данным Единого реестра объектов классификации в сфере туристской индустрии, в настоящее время всего в России насчитывается 49,95 тысячи средств размещения.
"В реестр входят 23,2 тысячи гостиниц, что на 53% больше, чем по данным на конец июля. На 10 стало больше санаториев, на 18 – кемпингов, на 101 – баз отдыха, на 119 – гостевых домов", - добавили в РСТ.
При этом за август число вошедших в реестр пляжей достигло 544, а количество горнолыжных трасс составляет в сентябре 1,2 тысячи.
 
ТуризмБизнесРОССИЯРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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