https://1prime.ru/20260904/rossija-873025392.html

В России набирает популярность оплата через Bluetooth

В России набирает популярность оплата через Bluetooth - 04.09.2026, ПРАЙМ

В России набирает популярность оплата через Bluetooth

Оплата через Bluetooth набирает популярность, во втором квартале 2026 года было совершено 86 миллионов таких операций на сумму 64 миллиарда рублей, сообщил ЦБ... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:03+0300

2026-09-04T11:03+0300

2026-09-04T11:09+0300

финансы

банки

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873025392.jpg?1788509368

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Оплата через Bluetooth набирает популярность, во втором квартале 2026 года было совершено 86 миллионов таких операций на сумму 64 миллиарда рублей, сообщил ЦБ РФ. "Набирает популярность оплата через Bluetooth. За второй квартал граждане совершили 86 миллионов таких операций на сумму 64 миллиарда рублей", - говорится в сообщении регулятора. По сравнению с предыдущим кварталом количество таких операций выросло на 30%, а объем – на 17%, отметил ЦБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия