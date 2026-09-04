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В России набирает популярность оплата через Bluetooth
В России набирает популярность оплата через Bluetooth - 04.09.2026, ПРАЙМ
В России набирает популярность оплата через Bluetooth
Оплата через Bluetooth набирает популярность, во втором квартале 2026 года было совершено 86 миллионов таких операций на сумму 64 миллиарда рублей, сообщил ЦБ... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:03+0300
2026-09-04T11:03+0300
2026-09-04T11:09+0300
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Оплата через Bluetooth набирает популярность, во втором квартале 2026 года было совершено 86 миллионов таких операций на сумму 64 миллиарда рублей, сообщил ЦБ РФ. "Набирает популярность оплата через Bluetooth. За второй квартал граждане совершили 86 миллионов таких операций на сумму 64 миллиарда рублей", - говорится в сообщении регулятора. По сравнению с предыдущим кварталом количество таких операций выросло на 30%, а объем – на 17%, отметил ЦБ.
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финансы, банки, россия
В России набирает популярность оплата через Bluetooth
ЦБ: оплата через Bluetooth набирает популярность
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Оплата через Bluetooth набирает популярность, во втором квартале 2026 года было совершено 86 миллионов таких операций на сумму 64 миллиарда рублей, сообщил ЦБ РФ.
"Набирает популярность оплата через Bluetooth. За второй квартал граждане совершили 86 миллионов таких операций на сумму 64 миллиарда рублей", - говорится в сообщении регулятора.
По сравнению с предыдущим кварталом количество таких операций выросло на 30%, а объем – на 17%, отметил ЦБ.