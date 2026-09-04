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Количество карт Visa и Mastercard снизилось в России на четверть
Количество карт Visa и Mastercard снизилось в России на четверть - 04.09.2026, ПРАЙМ
Количество карт Visa и Mastercard снизилось в России на четверть
Количество карт Visa и Mastercard по итогам второго квартала 2026 года снизилось в России на четверть, сообщил ЦБ. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:21+0300
2026-09-04T11:21+0300
2026-09-04T11:21+0300
финансы
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Количество карт Visa и Mastercard по итогам второго квартала 2026 года снизилось в России на четверть, сообщил ЦБ.
"Продолжается выведение из оборота неактивных карт международных платежных систем (их количество снизилось на четверть по итогам квартала) при наращивании транзакционной активности оставшихся карт", - говорится в релизе Банка России.
Вместе с тем количество выпущенных карт "Мир" увеличилось, уточняется там.
Ранее Национальная система платежных карт (НСПК) предупредила о возможных проблемах при оплате в интернете картами международных платежных систем Visa и Mastercard после замены сертификатов безопасности.
В НСПК порекомендовали заменить карты международных платежных систем на карты "Мир", которые продолжают работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн.
В России основной картой является "Мир" - ее доля в объеме операций составляет 75%. Но выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы "Мир", компания предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по ним: с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028 года обнулить.
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финансы, банки, россия, visa, mastercard, нспк
Финансы, Банки, РОССИЯ, Visa, Mastercard, НСПК
Количество карт Visa и Mastercard снизилось в России на четверть
ЦБ: число карт Visa и Mastercard в России снизилось на четверть по итогам II квартала
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Количество карт Visa и Mastercard по итогам второго квартала 2026 года снизилось в России на четверть, сообщил ЦБ.
"Продолжается выведение из оборота неактивных карт международных платежных систем (их количество снизилось на четверть по итогам квартала) при наращивании транзакционной активности оставшихся карт", - говорится в релизе Банка России.
Вместе с тем количество выпущенных карт "Мир" увеличилось, уточняется там.
Ранее Национальная система платежных карт (НСПК) предупредила о возможных проблемах при оплате в интернете картами международных платежных систем Visa и Mastercard после замены сертификатов безопасности.
В НСПК порекомендовали заменить карты международных платежных систем на карты "Мир", которые продолжают работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн.
В России основной картой является "Мир" - ее доля в объеме операций составляет 75%. Но выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы "Мир", компания предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по ним: с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028 года обнулить.