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Эмиссия платежных карт в России снизилась впервые за несколько лет
Эмиссия платежных карт в России снизилась впервые за несколько лет - 04.09.2026, ПРАЙМ
Эмиссия платежных карт в России снизилась впервые за несколько лет
Эмиссия платежных карт в России снизилась впервые за несколько лет, сообщил Банк России. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:27+0300
2026-09-04T11:27+0300
2026-09-04T11:27+0300
финансы
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Эмиссия платежных карт в России снизилась впервые за несколько лет, сообщил Банк России.
"Эмиссия платежных карт в России снизилась впервые за несколько лет. На 1 июля было выпущено 525,6 миллиона расчетных и кредитных карт (снижение на 4% по сравнению с 1 апреля 2026 года)", – говорится в материалах регулятора.
Отмечается, что из них 61% были активными (так же, как и в прошлом году). Кроме того, банки выпустили 217,7 миллиона предоплаченных карт (как виртуальных, так и на физическом носителе), что на 5% больше, чем на 1 апреля 2026 года.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
Эмиссия платежных карт в России снизилась впервые за несколько лет
ЦБ: эмиссия платежных карт в России снизилась впервые за несколько лет
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Эмиссия платежных карт в России снизилась впервые за несколько лет, сообщил Банк России.
"Эмиссия платежных карт в России снизилась впервые за несколько лет. На 1 июля было выпущено 525,6 миллиона расчетных и кредитных карт (снижение на 4% по сравнению с 1 апреля 2026 года)", – говорится в материалах регулятора.
Отмечается, что из них 61% были активными (так же, как и в прошлом году). Кроме того, банки выпустили 217,7 миллиона предоплаченных карт (как виртуальных, так и на физическом носителе), что на 5% больше, чем на 1 апреля 2026 года.