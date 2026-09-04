https://1prime.ru/20260904/rossija-873027844.html
Tenet Plus начал продажи в России кроссовера L6
Tenet Plus начал продажи в России кроссовера L6 - 04.09.2026, ПРАЙМ
Tenet Plus начал продажи в России кроссовера L6
Российский автомобильный бренд Tenet Plus начал продажи в России своей первой модели, кроссовера L6, по цене от 2,89 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:31+0300
2026-09-04T11:31+0300
2026-09-04T11:31+0300
бизнес
россия
калуга
volkswagen
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873027844.jpg?1788510665
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Tenet Plus начал продажи в России своей первой модели, кроссовера L6, по цене от 2,89 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе марки.
"Российский автомобильный бренд Tenet Plus объявляет о старте продаж флагманского среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6. Модель… представлена в двух комплектациях: "Элегант" стоимостью 2 890 000 рублей и "Ультра" 3 040 000 рублей", - говорится в сообщении.
Среднеразмерный кроссовер L6 оснащен передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем на 147 лошадиных сил и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Производитель отмечает, что данный мотор рассчитан на использование бензина Аи-92.
Tenet Plus - новый российский автомобильный бренд, производством которого на бывшем заводе Volkswagen в Калуге занимается "АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo.
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, калуга, volkswagen
Бизнес, РОССИЯ, Калуга, Volkswagen
Tenet Plus начал продажи в России кроссовера L6
Tenet Plus начал продажи в России кроссовера L6 по цене от 2,89 миллиона рублей
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Tenet Plus начал продажи в России своей первой модели, кроссовера L6, по цене от 2,89 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе марки.
"Российский автомобильный бренд Tenet Plus объявляет о старте продаж флагманского среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6. Модель… представлена в двух комплектациях: "Элегант" стоимостью 2 890 000 рублей и "Ультра" 3 040 000 рублей", - говорится в сообщении.
Среднеразмерный кроссовер L6 оснащен передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем на 147 лошадиных сил и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Производитель отмечает, что данный мотор рассчитан на использование бензина Аи-92.
Tenet Plus - новый российский автомобильный бренд, производством которого на бывшем заводе Volkswagen в Калуге занимается "АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo.