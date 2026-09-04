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Tenet Plus начал продажи в России кроссовера L6

Tenet Plus начал продажи в России кроссовера L6 - 04.09.2026, ПРАЙМ

Tenet Plus начал продажи в России кроссовера L6

Российский автомобильный бренд Tenet Plus начал продажи в России своей первой модели, кроссовера L6, по цене от 2,89 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:31+0300

2026-09-04T11:31+0300

2026-09-04T11:31+0300

бизнес

россия

калуга

volkswagen

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Tenet Plus начал продажи в России своей первой модели, кроссовера L6, по цене от 2,89 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе марки. "Российский автомобильный бренд Tenet Plus объявляет о старте продаж флагманского среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6. Модель… представлена в двух комплектациях: "Элегант" стоимостью 2 890 000 рублей и "Ультра" 3 040 000 рублей", - говорится в сообщении. Среднеразмерный кроссовер L6 оснащен передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем на 147 лошадиных сил и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Производитель отмечает, что данный мотор рассчитан на использование бензина Аи-92. Tenet Plus - новый российский автомобильный бренд, производством которого на бывшем заводе Volkswagen в Калуге занимается "АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo.

калуга

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, калуга, volkswagen