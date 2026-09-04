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Россия обеспечивает около 20% импорта угля в Китай, заявил Сечин
Россия обеспечивает около 20% импорта угля в Китай, заявил Сечин - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россия обеспечивает около 20% импорта угля в Китай, заявил Сечин
Добавлены высказывания Сечина (третий-четвертый абзацы) | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:40+0300
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Добавлены высказывания Сечина (третий-четвертый абзацы)
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Российские поставки обеспечивают около 20% импорта угля в Китай, в 2025 году было поставлено около 90 миллионов тонн, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Российские поставки обеспечивают около 20% китайского импорта угля, за прошлый год поставлено около 90 миллионов тонн", - сказал Сечин в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.
Он отметил, что традиционная электроэнергетика по-прежнему является базовой для Китая. Только в прошлом году в стране было введено в эксплуатацию 78 ГВт угольной электрогенерации. Планируются новые проекты общей мощностью более 160 ГВт.
"Китай не пытается в ускоренном порядке заменить уголь: в ближайшие 10 лет доля этого источника в потреблении электроэнергии Китая останется на уровне 40%", - добавил Сечин.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, китай, владивосток, игорь сечин, вэф, роснефть
РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Игорь Сечин, ВЭФ, Роснефть
Россия обеспечивает около 20% импорта угля в Китай, заявил Сечин
Сечин: Россия обеспечивает около 20% импорта угля в Китай
Добавлены высказывания Сечина (третий-четвертый абзацы)
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Российские поставки обеспечивают около 20% импорта угля в Китай, в 2025 году было поставлено около 90 миллионов тонн, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Российские поставки обеспечивают около 20% китайского импорта угля, за прошлый год поставлено около 90 миллионов тонн", - сказал Сечин в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.
Он отметил, что традиционная электроэнергетика по-прежнему является базовой для Китая. Только в прошлом году в стране было введено в эксплуатацию 78 ГВт угольной электрогенерации. Планируются новые проекты общей мощностью более 160 ГВт.
"Китай не пытается в ускоренном порядке заменить уголь: в ближайшие 10 лет доля этого источника в потреблении электроэнергии Китая останется на уровне 40%", - добавил Сечин.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.