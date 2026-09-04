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Россия намерена расширять строительство крупных АЭС в Индии

Россия намерена расширять строительство крупных АЭС в Индии - 04.09.2026, ПРАЙМ

Россия намерена расширять строительство крупных АЭС в Индии

Россия намерена расширять строительство крупных атомных станций в Индии, стороны также обсуждают сотрудничество в области малых модульных реакторов, заявил... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:43+0300

2026-09-04T11:43+0300

2026-09-04T11:43+0300

россия

индия

росатом

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россия намерена расширять строительство крупных атомных станций в Индии, стороны также обсуждают сотрудничество в области малых модульных реакторов, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов. "Мы намерены расширять и продолжать строительство крупных атомных станций в Индии. Но помимо крупных станций мы ведем также разговоры о сотрудничестве по части малых модульных реакторов, неэнергетического применения ядерных технологий, в частности, в медицине, в лечении экологических, кардиологических заболеваний, в сельском хозяйстве", - сказал Алипов ИС "Вести". Дипломат уточнил что Индия остается для России одним из главных партнеров в этой сфере, подчеркнул посол. Он также напомнил, что Россия - единственная страна, которая строит атомную станцию в Индии в настоящее время, напомнив о проекте АЭС "Куданкулам". АЭС "Куданкулам" – крупнейшая в Индии атомная станция и флагманский проект российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества. Строительство АЭС "Куданкулам" предполагает возведение шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 суммарной установленной мощностью 6 ГВт. Блоки №№ 1 и 2 были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 году и снабжают электроэнергией южноиндийский регион. В настоящее время строятся блоки №№ 3-6. "Росатом" обеспечивает топливом энергоблоки АЭС "Куданкулам" на протяжении всего их жизненного цикла.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, индия, росатом