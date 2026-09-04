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Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии

Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии - 04.09.2026, ПРАЙМ

Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии

Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии, страна высоко ценит это сотрудничество, заявил РИА Новости министр электричества и... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:17+0300

2026-09-04T13:17+0300

2026-09-04T13:17+0300

технологии

россия

мьянма

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии, страна высоко ценит это сотрудничество, заявил РИА Новости министр электричества и энергетики Мьянмы У Ко Ко Луин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии и делится своими технологиями и опытом", — сказал министр. По его словам, атомная энергетика является одним из важнейших направлений для будущего энергетики Мьянмы и обеспечения энергетической безопасности страны. Ее преимуществом является возможность постоянной выработки электроэнергии и обеспечения базовой нагрузки энергосистемы. У Ко Ко Луин отметил, что Мьянма намерена сочетать различные источники энергии, включая гидроэнергетику, природный газ, уголь, атомную, солнечную и ветровую энергетику. "Включение атомной энергетики в общий энергетический баланс позволяет получить стабильный, надежный и непрерывный источник энергии, который в долгосрочной перспективе может быть экономически выгодным", - пояснил министр. Он также указал, что атомные технологии могут применяться не только в энергетике, но и в здравоохранении, сельском хозяйстве, промышленности, научных и технологических исследованиях, поэтому для Мьянмы важно развивать собственные знания и компетенции в этой области. "Россия оказывает Мьянме необходимую поддержку, и мы высоко ценим это сотрудничество и намерены использовать полученные ядерные технологии в дальнейшем", — заявил У Ко Ко Луин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ.

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технологии, россия, мьянма, владивосток, вэф