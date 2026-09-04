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Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии
Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии
Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии, страна высоко ценит это сотрудничество, заявил РИА Новости министр электричества и... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:17+0300
2026-09-04T13:17+0300
технологии
россия
мьянма
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии, страна высоко ценит это сотрудничество, заявил РИА Новости министр электричества и энергетики Мьянмы У Ко Ко Луин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии и делится своими технологиями и опытом", — сказал министр. По его словам, атомная энергетика является одним из важнейших направлений для будущего энергетики Мьянмы и обеспечения энергетической безопасности страны. Ее преимуществом является возможность постоянной выработки электроэнергии и обеспечения базовой нагрузки энергосистемы. У Ко Ко Луин отметил, что Мьянма намерена сочетать различные источники энергии, включая гидроэнергетику, природный газ, уголь, атомную, солнечную и ветровую энергетику. "Включение атомной энергетики в общий энергетический баланс позволяет получить стабильный, надежный и непрерывный источник энергии, который в долгосрочной перспективе может быть экономически выгодным", - пояснил министр. Он также указал, что атомные технологии могут применяться не только в энергетике, но и в здравоохранении, сельском хозяйстве, промышленности, научных и технологических исследованиях, поэтому для Мьянмы важно развивать собственные знания и компетенции в этой области. "Россия оказывает Мьянме необходимую поддержку, и мы высоко ценим это сотрудничество и намерены использовать полученные ядерные технологии в дальнейшем", — заявил У Ко Ко Луин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ.
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технологии, россия, мьянма, владивосток, вэф
Технологии, РОССИЯ, МЬЯНМА, Владивосток, ВЭФ
13:17 04.09.2026
 
Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии

У Ко Ко Луин: Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии, страна высоко ценит это сотрудничество, заявил РИА Новости министр электричества и энергетики Мьянмы У Ко Ко Луин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Россия помогает Мьянме осваивать мирное использование атомной энергии и делится своими технологиями и опытом", — сказал министр.
По его словам, атомная энергетика является одним из важнейших направлений для будущего энергетики Мьянмы и обеспечения энергетической безопасности страны. Ее преимуществом является возможность постоянной выработки электроэнергии и обеспечения базовой нагрузки энергосистемы.
У Ко Ко Луин отметил, что Мьянма намерена сочетать различные источники энергии, включая гидроэнергетику, природный газ, уголь, атомную, солнечную и ветровую энергетику.
"Включение атомной энергетики в общий энергетический баланс позволяет получить стабильный, надежный и непрерывный источник энергии, который в долгосрочной перспективе может быть экономически выгодным", - пояснил министр.
Он также указал, что атомные технологии могут применяться не только в энергетике, но и в здравоохранении, сельском хозяйстве, промышленности, научных и технологических исследованиях, поэтому для Мьянмы важно развивать собственные знания и компетенции в этой области.
"Россия оказывает Мьянме необходимую поддержку, и мы высоко ценим это сотрудничество и намерены использовать полученные ядерные технологии в дальнейшем", — заявил У Ко Ко Луин.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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