Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия за три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/rossija-873033954.html
Россия за три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга
Россия за три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россия за три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга
Россия за последние три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга почти на четверть - на 24,5%, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:29+0300
2026-09-04T13:37+0300
россия
владивосток
минпромторг
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873033954.jpg?1788518251
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия за последние три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга почти на четверть - на 24,5%, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. "Страны Глобального Юга действительно сильно растут у нас в структуре внешнеторгового оборота. Мы видим такую устойчивую тенденцию ежегодно. Так, объем взаимного товарооборота со странами Глобального Юга за последние три года увеличился на 24,5%", - сказал он. Чекушов добавил, что показатель роста в данном направлении говорит о том, что российская торговля концентрируется на странах Глобального Юга. Они занимают долю в 76,3% российского товарооборота. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владивосток, минпромторг, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Минпромторг, ВЭФ
13:29 04.09.2026 (обновлено: 13:37 04.09.2026)
 
Россия за три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга

Чекушов: Россия за три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга на 24,5%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия за последние три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга почти на четверть - на 24,5%, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.
"Страны Глобального Юга действительно сильно растут у нас в структуре внешнеторгового оборота. Мы видим такую устойчивую тенденцию ежегодно. Так, объем взаимного товарооборота со странами Глобального Юга за последние три года увеличился на 24,5%", - сказал он.
Чекушов добавил, что показатель роста в данном направлении говорит о том, что российская торговля концентрируется на странах Глобального Юга. Они занимают долю в 76,3% российского товарооборота.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯВладивостокМинпромторгВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала