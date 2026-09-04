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Россия за три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга
Россия за три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россия за три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга
Россия за последние три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга почти на четверть - на 24,5%, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:29+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия за последние три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга почти на четверть - на 24,5%, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. "Страны Глобального Юга действительно сильно растут у нас в структуре внешнеторгового оборота. Мы видим такую устойчивую тенденцию ежегодно. Так, объем взаимного товарооборота со странами Глобального Юга за последние три года увеличился на 24,5%", - сказал он. Чекушов добавил, что показатель роста в данном направлении говорит о том, что российская торговля концентрируется на странах Глобального Юга. Они занимают долю в 76,3% российского товарооборота. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, минпромторг, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Минпромторг, ВЭФ
Россия за три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга
Чекушов: Россия за три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга на 24,5%
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия за последние три года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга почти на четверть - на 24,5%, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.
"Страны Глобального Юга действительно сильно растут у нас в структуре внешнеторгового оборота. Мы видим такую устойчивую тенденцию ежегодно. Так, объем взаимного товарооборота со странами Глобального Юга за последние три года увеличился на 24,5%", - сказал он.
Чекушов добавил, что показатель роста в данном направлении говорит о том, что российская торговля концентрируется на странах Глобального Юга. Они занимают долю в 76,3% российского товарооборота.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.