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Производство стали в России в июле выросло почти на 10% - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Производство стали в России в июле выросло почти на 10%
Производство стали в России в июле выросло почти на 10% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Производство стали в России в июле выросло почти на 10%
Потребление стали в России в июле увеличилось на 16,4% в годовом выражении, а производство - почти на 10%, говорится в исследовании старшего аналитика по... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T14:27+0300
2026-09-04T14:33+0300
промышленность
россия
северсталь
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Потребление стали в России в июле увеличилось на 16,4% в годовом выражении, а производство - почти на 10%, говорится в исследовании старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему секторам в "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Двузначные темпы роста производства и потребления стали в РФ в июле. Основной вклад в динамику производства (10% год к год) внес плоский прокат… Внутренний спрос в России в июне также подскочил на 16% год к году", - говорится в отраслевом обзоре. Согласно представленным таблицам, видимое потребление стали в России в июле выросло на 16,4% в годовом выражении - до 4,01 миллиона тонн. При этом выпуск стали увеличился на 9,6% и составил 4,3 миллиона тонн. "Северсталь" наблюдала во втором квартале текущего года первые признаки стабилизации отечественной отрасли черной металлургии, сообщил ранее в июле генеральный директор компании Александр Шевелев.
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192
40
192
40
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промышленность, россия, северсталь
Промышленность, РОССИЯ, Северсталь
14:27 04.09.2026 (обновлено: 14:33 04.09.2026)
 
Производство стали в России в июле выросло почти на 10%

"Эйлер": потребление стали в России в июле выросло на 16,4%, производство - почти на 10%

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Потребление стали в России в июле увеличилось на 16,4% в годовом выражении, а производство - почти на 10%, говорится в исследовании старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему секторам в "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Двузначные темпы роста производства и потребления стали в РФ в июле. Основной вклад в динамику производства (10% год к год) внес плоский прокат… Внутренний спрос в России в июне также подскочил на 16% год к году", - говорится в отраслевом обзоре.
Согласно представленным таблицам, видимое потребление стали в России в июле выросло на 16,4% в годовом выражении - до 4,01 миллиона тонн. При этом выпуск стали увеличился на 9,6% и составил 4,3 миллиона тонн.
"Северсталь" наблюдала во втором квартале текущего года первые признаки стабилизации отечественной отрасли черной металлургии, сообщил ранее в июле генеральный директор компании Александр Шевелев.
 
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