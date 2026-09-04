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Производство стали в России в июле выросло почти на 10%

Производство стали в России в июле выросло почти на 10% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Производство стали в России в июле выросло почти на 10%

Потребление стали в России в июле увеличилось на 16,4% в годовом выражении, а производство - почти на 10%, говорится в исследовании старшего аналитика по... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T14:27+0300

2026-09-04T14:27+0300

2026-09-04T14:33+0300

промышленность

россия

северсталь

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Потребление стали в России в июле увеличилось на 16,4% в годовом выражении, а производство - почти на 10%, говорится в исследовании старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему секторам в "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Двузначные темпы роста производства и потребления стали в РФ в июле. Основной вклад в динамику производства (10% год к год) внес плоский прокат… Внутренний спрос в России в июне также подскочил на 16% год к году", - говорится в отраслевом обзоре. Согласно представленным таблицам, видимое потребление стали в России в июле выросло на 16,4% в годовом выражении - до 4,01 миллиона тонн. При этом выпуск стали увеличился на 9,6% и составил 4,3 миллиона тонн. "Северсталь" наблюдала во втором квартале текущего года первые признаки стабилизации отечественной отрасли черной металлургии, сообщил ранее в июле генеральный директор компании Александр Шевелев.

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промышленность, россия, северсталь