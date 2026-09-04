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Минпромторг назвал отрасли, которые будет развивать в Египте - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг назвал отрасли, которые будет развивать в Египте
Минпромторг назвал отрасли, которые будет развивать в Египте - 04.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг назвал отрасли, которые будет развивать в Египте
Россия намерена развивать в экономической зоне Суэцкого канала в Египте фармацевтику, химическую промышленность, переработку металлов и пищевую отрасль, заявил... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:30+0300
2026-09-04T15:46+0300
бизнес
россия
египет
суэцкий канал
ближний восток
алексей оверчук
минпромторг
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия намерена развивать в экономической зоне Суэцкого канала в Египте фармацевтику, химическую промышленность, переработку металлов и пищевую отрасль, заявил РИА Новости статс-секретарь - заместитель главы министерства промышленности и торговли Роман Чекушов. В четверг Минпромторг и инвестиционный фонд "Кристалл роста" подписали на полях ВЭФ соглашение о сотрудничестве по вопросам развития Российской промышленной зоны (РПЗ) в экономической зоне Суэцкого канала в Египте. Церемония подписания состоялась в присутствии зампреда правительства РФ Алексея Оверчука. "Мы определили совместно с египетскими партнерами ключевые отрасли для размещения в РПЗ - это фармацевтика, химическая промышленность, в том числе переработка полимеров, нефти, лакокрасочная отрасль, производство теплоизоляционных материалов, переработка металлов. Пищевая переработка также рассматривается с учетом того, что Египет себя позиционирует как некий хаб по закупке российского зерна", - сказал Чекушов. Он подчеркнул, что подписанное соглашение закрепляет за фондом "Кристалл роста" роль "единого окна" по сопровождению проектов и координации действий потенциальных инвесторов и девелоперов. По словам президента инвестфонда "Кристалл роста" Александра Галушки, резиденты РПЗ получают освобождение от налогов на имущество, а также льготы по налогу на прибыль до 50% на пять лет. Кроме того, существенная часть расходов на внешнюю инженерную инфраструктуру покрывается администрацией особой экономической зоны. "При достаточном уровне локализации продукция сможет получить маркировку "Сделано в Египте". Поэтому Российскую промышленную зону правильнее назвать окном для российских предприятий на Ближний Восток и в Северную Африку, на их огромные рынки сбыта и пространства технологической и финансовой кооперации", - заключил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, россия, египет, суэцкий канал, ближний восток, алексей оверчук, минпромторг, вэф
Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Суэцкий канал, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Алексей Оверчук, Минпромторг, ВЭФ, ВЭФ-2026
15:30 04.09.2026 (обновлено: 15:46 04.09.2026)
 
Минпромторг назвал отрасли, которые будет развивать в Египте

Минпромторг: Россия намерена развивать в экономической зоне Суэцкого канала фармацевтику

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия намерена развивать в экономической зоне Суэцкого канала в Египте фармацевтику, химическую промышленность, переработку металлов и пищевую отрасль, заявил РИА Новости статс-секретарь - заместитель главы министерства промышленности и торговли Роман Чекушов.
В четверг Минпромторг и инвестиционный фонд "Кристалл роста" подписали на полях ВЭФ соглашение о сотрудничестве по вопросам развития Российской промышленной зоны (РПЗ) в экономической зоне Суэцкого канала в Египте. Церемония подписания состоялась в присутствии зампреда правительства РФ Алексея Оверчука.
"Мы определили совместно с египетскими партнерами ключевые отрасли для размещения в РПЗ - это фармацевтика, химическая промышленность, в том числе переработка полимеров, нефти, лакокрасочная отрасль, производство теплоизоляционных материалов, переработка металлов. Пищевая переработка также рассматривается с учетом того, что Египет себя позиционирует как некий хаб по закупке российского зерна", - сказал Чекушов.
Он подчеркнул, что подписанное соглашение закрепляет за фондом "Кристалл роста" роль "единого окна" по сопровождению проектов и координации действий потенциальных инвесторов и девелоперов.
По словам президента инвестфонда "Кристалл роста" Александра Галушки, резиденты РПЗ получают освобождение от налогов на имущество, а также льготы по налогу на прибыль до 50% на пять лет. Кроме того, существенная часть расходов на внешнюю инженерную инфраструктуру покрывается администрацией особой экономической зоны.
"При достаточном уровне локализации продукция сможет получить маркировку "Сделано в Египте". Поэтому Российскую промышленную зону правильнее назвать окном для российских предприятий на Ближний Восток и в Северную Африку, на их огромные рынки сбыта и пространства технологической и финансовой кооперации", - заключил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026БизнесРОССИЯЕГИПЕТСуэцкий каналБЛИЖНИЙ ВОСТОКАлексей ОверчукМинпромторгВЭФ
 
 
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