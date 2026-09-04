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В России открыли бронирование iPhone 18 Pro Max в темно-вишневом цвете

В России открыли бронирование iPhone 18 Pro Max в темно-вишневом цвете - 04.09.2026, ПРАЙМ

В России открыли бронирование iPhone 18 Pro Max в темно-вишневом цвете

В России стартовало раннее бронирование iPhone 18 Pro Max в темно-вишневом цвете, обратил внимание корреспондент РИА Новости. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T15:42+0300

2026-09-04T15:42+0300

2026-09-04T15:43+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. В России стартовало раннее бронирование iPhone 18 Pro Max в темно-вишневом цвете, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Так, новинку анонсировал магазин электроники Restore. Россияне смогут забронировать смартфон только по полной предоплате, на данный момент цена товара составляет 199 990 рублей. На сайте уточняется, что ожидаемый срок поставки - до 10 недель. Кроме того, были анонсированы и другие оттенки "Silver" (серебристый) и "Dark Gray" (темно-серый), однако их заказ пока недоступен. Американский производитель электроники Apple сообщал, что 9 сентября проведет презентацию. По данным агентства Блумберг, компания представит линейку iPhone 18 Pro и Pro Max с улучшенными процессорами, батареями и камерами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия, apple