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Объем онлайн-продаж ярмарки "Сделано в России" превысил $1,49 миллиона - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Объем онлайн-продаж ярмарки "Сделано в России" превысил $1,49 миллиона
Объем онлайн-продаж ярмарки "Сделано в России" превысил $1,49 миллиона - 04.09.2026, ПРАЙМ
Объем онлайн-продаж ярмарки "Сделано в России" превысил $1,49 миллиона
Объем онлайн-продаж ярмарки "Сделано в России" в Тяньцзине превысил 10 миллионов юаней (около 1,49 миллиона долларов США - ред.), заявил в ходе Второго... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T17:56+0300
2026-09-04T17:56+0300
бизнес
россия
сша
китай
хабаровск
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Объем онлайн-продаж ярмарки "Сделано в России" в Тяньцзине превысил 10 миллионов юаней (около 1,49 миллиона долларов США - ред.), заявил в ходе Второго российско-китайского форума директор департамента коммерции города Тяньцзин Лян Нань. "С помощью выставки и продажи на месте ярмарки косметики, продуктов и других российских товаров, и онлайн-трансляции блогеров, виртуальных презентаций, электронной коммерции и других новых форматов ... объем онлайн-продаж превысил 10 миллионов юаней", - заявил Лян Нань в ходе пленарного заседания. Он отметил, что само мероприятие привлекло 1,1 миллиона человек со всего Китая. Ярмарка также поспособствовала развитию портовой логистики и установлению контактов. В ходе мероприятия также было было достигнуто свыше 120 соглашений о сотрудничестве. Второй российско-китайский форум проходит 4-6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума. Пятнадцатого августа в китайском мегаполисе Тяньцзине впервые открылась фестиваль-ярмарка "Сделано в России". На центральной улице города десятки российских производителей представили товары народного потребления, косметику, продукты питания, ювелирные украшения. В ходе ярмарки жители и гости города попробовали и приобретали российские продукты, а также покупали другие товары российского производства.
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40
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бизнес, россия, сша, китай, хабаровск
Бизнес, РОССИЯ, США, КИТАЙ, Хабаровск
17:56 04.09.2026
 
Объем онлайн-продаж ярмарки "Сделано в России" превысил $1,49 миллиона

Объем онлайн-продаж ярмарки "Сделано в России" в Тяньцзине превысил $1,49 млн

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Объем онлайн-продаж ярмарки "Сделано в России" в Тяньцзине превысил 10 миллионов юаней (около 1,49 миллиона долларов США - ред.), заявил в ходе Второго российско-китайского форума директор департамента коммерции города Тяньцзин Лян Нань.
"С помощью выставки и продажи на месте ярмарки косметики, продуктов и других российских товаров, и онлайн-трансляции блогеров, виртуальных презентаций, электронной коммерции и других новых форматов ... объем онлайн-продаж превысил 10 миллионов юаней", - заявил Лян Нань в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что само мероприятие привлекло 1,1 миллиона человек со всего Китая.
Ярмарка также поспособствовала развитию портовой логистики и установлению контактов. В ходе мероприятия также было было достигнуто свыше 120 соглашений о сотрудничестве.
Второй российско-китайский форум проходит 4-6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Пятнадцатого августа в китайском мегаполисе Тяньцзине впервые открылась фестиваль-ярмарка "Сделано в России". На центральной улице города десятки российских производителей представили товары народного потребления, косметику, продукты питания, ювелирные украшения. В ходе ярмарки жители и гости города попробовали и приобретали российские продукты, а также покупали другие товары российского производства.
 
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