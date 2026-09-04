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Объем онлайн-продаж ярмарки "Сделано в России" превысил $1,49 миллиона

Объем онлайн-продаж ярмарки "Сделано в России" превысил $1,49 миллиона - 04.09.2026, ПРАЙМ

Объем онлайн-продаж ярмарки "Сделано в России" превысил $1,49 миллиона

Объем онлайн-продаж ярмарки "Сделано в России" в Тяньцзине превысил 10 миллионов юаней (около 1,49 миллиона долларов США - ред.), заявил в ходе Второго... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T17:56+0300

2026-09-04T17:56+0300

2026-09-04T17:56+0300

бизнес

россия

сша

китай

хабаровск

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Объем онлайн-продаж ярмарки "Сделано в России" в Тяньцзине превысил 10 миллионов юаней (около 1,49 миллиона долларов США - ред.), заявил в ходе Второго российско-китайского форума директор департамента коммерции города Тяньцзин Лян Нань. "С помощью выставки и продажи на месте ярмарки косметики, продуктов и других российских товаров, и онлайн-трансляции блогеров, виртуальных презентаций, электронной коммерции и других новых форматов ... объем онлайн-продаж превысил 10 миллионов юаней", - заявил Лян Нань в ходе пленарного заседания. Он отметил, что само мероприятие привлекло 1,1 миллиона человек со всего Китая. Ярмарка также поспособствовала развитию портовой логистики и установлению контактов. В ходе мероприятия также было было достигнуто свыше 120 соглашений о сотрудничестве. Второй российско-китайский форум проходит 4-6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума. Пятнадцатого августа в китайском мегаполисе Тяньцзине впервые открылась фестиваль-ярмарка "Сделано в России". На центральной улице города десятки российских производителей представили товары народного потребления, косметику, продукты питания, ювелирные украшения. В ходе ярмарки жители и гости города попробовали и приобретали российские продукты, а также покупали другие товары российского производства.

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бизнес, россия, сша, китай, хабаровск