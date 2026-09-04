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Россияне поддержали обязательную маркировку ИИ-контента - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне поддержали обязательную маркировку ИИ-контента
Россияне поддержали обязательную маркировку ИИ-контента - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россияне поддержали обязательную маркировку ИИ-контента
Почти две трети россиян одобряют обязательную маркировку ИИ-контента, а против выступают только 12% жителей страны, рассказали РИА Новости в SuperJob. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T02:57+0300
2026-09-04T02:57+0300
технологии
бизнес
superjob
госдума
мтс
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Почти две трети россиян одобряют обязательную маркировку ИИ-контента, а против выступают только 12% жителей страны, рассказали РИА Новости в SuperJob. В Госдуму внесен законопроект, обязывающий автоматически помечать контент, сгенерированный ИИ, - тексты, изображения, аудио и видео. Идея его состоит в том, чтобы каждый мог сразу различить материалы, созданные людьми и нейросетями. "С необходимостью помечать ИИ-контент соглашаются уже 64% россиян (56% - год назад). Противников - 12% (было 15%), затруднившихся - 24% (29% - в 2025 году). Респонденты подчеркивают, что в эпоху дипфейков важно отличать реальные события от искусственно созданных. Противники указывают на сложности технической реализации инициативы", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. Мужчины поддерживают маркировку контента активнее женщин (67% и 61%). Самыми категоричными оказались граждане старше 45 лет (уровень поддержки составил 70%). Среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей сторонников больше (66%), чем среди тех, кто получает меньше (58-62%). На вопрос, нужно ли законодательно обязать компании сообщать, когда с клиентом говорит ИИ, а не живой сотрудник, положительно отвечают уже 68% опрошенных (год назад - 60%). Противников по-прежнему 12% - такие люди считают, что пока и так понятно, где используется ИИ. Затрудняются с ответом 20%. По мнению директора по ИИ компании "МТС Линк" Дмитрия Крюкова, негатив пользователей к этой технологии вызван не столько самим фактом ее использования, сколько качеством создаваемого с ее помощью контента. Пользователей раздражает "нейрослоп", то есть некачественный цифровой контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, и чат-боты, которые не могут решить их вопрос, поясняет он. "Пользователям сейчас стоит развивать критическое мышление и учиться распознавать фальшивки самостоятельно, а бизнесу - регулярно проводить обучение сотрудников цифровой гигиене, а также внедрять инструменты защиты", - рекомендует эксперт.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
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технологии, бизнес, superjob, госдума, мтс
Технологии, Бизнес, SuperJob, Госдума, МТС
02:57 04.09.2026
 
Россияне поддержали обязательную маркировку ИИ-контента

SuperJob: почти две трети россиян одобряют обязательную маркировку ИИ-контента

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Почти две трети россиян одобряют обязательную маркировку ИИ-контента, а против выступают только 12% жителей страны, рассказали РИА Новости в SuperJob.
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий автоматически помечать контент, сгенерированный ИИ, - тексты, изображения, аудио и видео. Идея его состоит в том, чтобы каждый мог сразу различить материалы, созданные людьми и нейросетями.
"С необходимостью помечать ИИ-контент соглашаются уже 64% россиян (56% - год назад). Противников - 12% (было 15%), затруднившихся - 24% (29% - в 2025 году). Респонденты подчеркивают, что в эпоху дипфейков важно отличать реальные события от искусственно созданных. Противники указывают на сложности технической реализации инициативы", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
Мужчины поддерживают маркировку контента активнее женщин (67% и 61%). Самыми категоричными оказались граждане старше 45 лет (уровень поддержки составил 70%). Среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей сторонников больше (66%), чем среди тех, кто получает меньше (58-62%).
На вопрос, нужно ли законодательно обязать компании сообщать, когда с клиентом говорит ИИ, а не живой сотрудник, положительно отвечают уже 68% опрошенных (год назад - 60%). Противников по-прежнему 12% - такие люди считают, что пока и так понятно, где используется ИИ. Затрудняются с ответом 20%.
По мнению директора по ИИ компании "МТС Линк" Дмитрия Крюкова, негатив пользователей к этой технологии вызван не столько самим фактом ее использования, сколько качеством создаваемого с ее помощью контента. Пользователей раздражает "нейрослоп", то есть некачественный цифровой контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, и чат-боты, которые не могут решить их вопрос, поясняет он.
"Пользователям сейчас стоит развивать критическое мышление и учиться распознавать фальшивки самостоятельно, а бизнесу - регулярно проводить обучение сотрудников цифровой гигиене, а также внедрять инструменты защиты", - рекомендует эксперт.
 
ТехнологииБизнесSuperJobГосдумаМТС
 
 
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