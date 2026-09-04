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Россияне стали чаще говорить о низкокачественном контенте нейросетей - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще говорить о низкокачественном контенте нейросетей
Россияне стали чаще говорить о низкокачественном контенте нейросетей - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще говорить о низкокачественном контенте нейросетей
Интерес к теме искусственного интеллекта в русскоязычном сегменте соцмедиа заметно вырос: россияне стали чаще говорить о "нейрослопе", то есть о... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:32+0300
2026-09-04T09:32+0300
технологии
общество
россия
мтс
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Интерес к теме искусственного интеллекта в русскоязычном сегменте соцмедиа заметно вырос: россияне стали чаще говорить о "нейрослопе", то есть о низкокачественном контенте, который создают нейросети, рассказали РИА Новости в компаниях "МТС Линк" и "Медиалогия". "В 2026 году интерес к теме искусственного интеллекта в русскоязычном сегменте соцмедиа заметно вырос: суммарное число упоминаний исследуемых ИИ-терминов увеличилось на 56% - с 15,3 до 23,9 миллиона", - говорится в исследовании, которое охватило русскоязычный сегмент популярных социальных медиа. "Из всех исследованных терминов наибольший рост в 2026 году показал "нейрослоп/ИИ-слоп": по сравнению с 2025 годом упоминаний стало больше почти в 20 раз - на 1899%", - добавляется там же. Отмечается, что россияне также интересуются последствиями технологии. Так, число упоминаний "ИИ-усталости" выросло на 263%, "ИИ-детокса" - на 96%. При этом интерес к понятиям, связанным с ранним этапом развития ИИ, снижается: "цифровой аватар" упоминается почти вдвое реже, AGI - на 17%, тест Тьюринга - почти на 60%. По количеству упоминаний лидирует группа терминов "нейросеть, генеративный ИИ, GenAI, нейронка" - почти 12,8 миллиона с начала 2026 года. На втором месте - "генерация" с 2,5 миллиона упоминаний. "Одним из главных изменений становится быстрый выход профессиональной ИИ-лексики за пределы технологического сообщества. Упоминания "промпта", а также "ИИ-модели" выросли почти в пять раз, "токена" - в 2,7 раза, LLM - в 2,2 раза", - уточнили эксперты.
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технологии, общество , россия, мтс
Технологии, Общество , РОССИЯ, МТС
09:32 04.09.2026
 
Россияне стали чаще говорить о низкокачественном контенте нейросетей

"МТС Линк": россияне стали чаще говорить о низкокачественном контенте нейросетей

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Интерес к теме искусственного интеллекта в русскоязычном сегменте соцмедиа заметно вырос: россияне стали чаще говорить о "нейрослопе", то есть о низкокачественном контенте, который создают нейросети, рассказали РИА Новости в компаниях "МТС Линк" и "Медиалогия".
"В 2026 году интерес к теме искусственного интеллекта в русскоязычном сегменте соцмедиа заметно вырос: суммарное число упоминаний исследуемых ИИ-терминов увеличилось на 56% - с 15,3 до 23,9 миллиона", - говорится в исследовании, которое охватило русскоязычный сегмент популярных социальных медиа.
"Из всех исследованных терминов наибольший рост в 2026 году показал "нейрослоп/ИИ-слоп": по сравнению с 2025 годом упоминаний стало больше почти в 20 раз - на 1899%", - добавляется там же.
Отмечается, что россияне также интересуются последствиями технологии. Так, число упоминаний "ИИ-усталости" выросло на 263%, "ИИ-детокса" - на 96%.
При этом интерес к понятиям, связанным с ранним этапом развития ИИ, снижается: "цифровой аватар" упоминается почти вдвое реже, AGI - на 17%, тест Тьюринга - почти на 60%.
По количеству упоминаний лидирует группа терминов "нейросеть, генеративный ИИ, GenAI, нейронка" - почти 12,8 миллиона с начала 2026 года. На втором месте - "генерация" с 2,5 миллиона упоминаний.
"Одним из главных изменений становится быстрый выход профессиональной ИИ-лексики за пределы технологического сообщества. Упоминания "промпта", а также "ИИ-модели" выросли почти в пять раз, "токена" - в 2,7 раза, LLM - в 2,2 раза", - уточнили эксперты.
 
ТехнологииОбществоРОССИЯМТС
 
 
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