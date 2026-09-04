https://1prime.ru/20260904/rossijane-873018474.html
Россияне стали чаще говорить о низкокачественном контенте нейросетей
Россияне стали чаще говорить о низкокачественном контенте нейросетей - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще говорить о низкокачественном контенте нейросетей
Интерес к теме искусственного интеллекта в русскоязычном сегменте соцмедиа заметно вырос: россияне стали чаще говорить о "нейрослопе", то есть о... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:32+0300
2026-09-04T09:32+0300
2026-09-04T09:32+0300
технологии
общество
россия
мтс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873018474.jpg?1788503541
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Интерес к теме искусственного интеллекта в русскоязычном сегменте соцмедиа заметно вырос: россияне стали чаще говорить о "нейрослопе", то есть о низкокачественном контенте, который создают нейросети, рассказали РИА Новости в компаниях "МТС Линк" и "Медиалогия".
"В 2026 году интерес к теме искусственного интеллекта в русскоязычном сегменте соцмедиа заметно вырос: суммарное число упоминаний исследуемых ИИ-терминов увеличилось на 56% - с 15,3 до 23,9 миллиона", - говорится в исследовании, которое охватило русскоязычный сегмент популярных социальных медиа.
"Из всех исследованных терминов наибольший рост в 2026 году показал "нейрослоп/ИИ-слоп": по сравнению с 2025 годом упоминаний стало больше почти в 20 раз - на 1899%", - добавляется там же.
Отмечается, что россияне также интересуются последствиями технологии. Так, число упоминаний "ИИ-усталости" выросло на 263%, "ИИ-детокса" - на 96%.
При этом интерес к понятиям, связанным с ранним этапом развития ИИ, снижается: "цифровой аватар" упоминается почти вдвое реже, AGI - на 17%, тест Тьюринга - почти на 60%.
По количеству упоминаний лидирует группа терминов "нейросеть, генеративный ИИ, GenAI, нейронка" - почти 12,8 миллиона с начала 2026 года. На втором месте - "генерация" с 2,5 миллиона упоминаний.
"Одним из главных изменений становится быстрый выход профессиональной ИИ-лексики за пределы технологического сообщества. Упоминания "промпта", а также "ИИ-модели" выросли почти в пять раз, "токена" - в 2,7 раза, LLM - в 2,2 раза", - уточнили эксперты.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , россия, мтс
Технологии, Общество , РОССИЯ, МТС
Россияне стали чаще говорить о низкокачественном контенте нейросетей
"МТС Линк": россияне стали чаще говорить о низкокачественном контенте нейросетей
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Интерес к теме искусственного интеллекта в русскоязычном сегменте соцмедиа заметно вырос: россияне стали чаще говорить о "нейрослопе", то есть о низкокачественном контенте, который создают нейросети, рассказали РИА Новости в компаниях "МТС Линк" и "Медиалогия".
"В 2026 году интерес к теме искусственного интеллекта в русскоязычном сегменте соцмедиа заметно вырос: суммарное число упоминаний исследуемых ИИ-терминов увеличилось на 56% - с 15,3 до 23,9 миллиона", - говорится в исследовании, которое охватило русскоязычный сегмент популярных социальных медиа.
"Из всех исследованных терминов наибольший рост в 2026 году показал "нейрослоп/ИИ-слоп": по сравнению с 2025 годом упоминаний стало больше почти в 20 раз - на 1899%", - добавляется там же.
Отмечается, что россияне также интересуются последствиями технологии. Так, число упоминаний "ИИ-усталости" выросло на 263%, "ИИ-детокса" - на 96%.
При этом интерес к понятиям, связанным с ранним этапом развития ИИ, снижается: "цифровой аватар" упоминается почти вдвое реже, AGI - на 17%, тест Тьюринга - почти на 60%.
По количеству упоминаний лидирует группа терминов "нейросеть, генеративный ИИ, GenAI, нейронка" - почти 12,8 миллиона с начала 2026 года. На втором месте - "генерация" с 2,5 миллиона упоминаний.
"Одним из главных изменений становится быстрый выход профессиональной ИИ-лексики за пределы технологического сообщества. Упоминания "промпта", а также "ИИ-модели" выросли почти в пять раз, "токена" - в 2,7 раза, LLM - в 2,2 раза", - уточнили эксперты.