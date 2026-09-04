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Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Сбербанка - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Сбербанка
Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Сбербанка - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Сбербанка
Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:07+0300
2026-09-04T12:07+0300
технологии
банки
финансы
самарская область
москва
санкт-петербург
сбербанк
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным, за сутки количество жалоб приблизилось к тысяче, а за последний час составило 869. В частности, пользователи жалуются на проблемы с открытием мобильного приложения и сайта, а также личного кабинета и сервиса. Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Новосибирской областей.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
технологии, банки, финансы, самарская область, москва, санкт-петербург, сбербанк
Технологии, Банки, Финансы, Самарская область, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сбербанк
12:07 04.09.2026
 
Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Сбербанка

Detector404: россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным, за сутки количество жалоб приблизилось к тысяче, а за последний час составило 869. В частности, пользователи жалуются на проблемы с открытием мобильного приложения и сайта, а также личного кабинета и сервиса.
Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Новосибирской областей.
 
ТехнологииБанкиФинансыСамарская областьМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСбербанк
 
 
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