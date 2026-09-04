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Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Сбербанка

Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Сбербанка - 04.09.2026, ПРАЙМ

Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Сбербанка

Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T12:07+0300

2026-09-04T12:07+0300

2026-09-04T12:07+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным, за сутки количество жалоб приблизилось к тысяче, а за последний час составило 869. В частности, пользователи жалуются на проблемы с открытием мобильного приложения и сайта, а также личного кабинета и сервиса. Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Новосибирской областей.

самарская область

москва

санкт-петербург

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технологии, банки, финансы, самарская область, москва, санкт-петербург, сбербанк