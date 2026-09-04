https://1prime.ru/20260904/rossijane-873029839.html
Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Сбербанка
Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Сбербанка - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Сбербанка
Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:07+0300
2026-09-04T12:07+0300
2026-09-04T12:07+0300
технологии
банки
финансы
самарская область
москва
санкт-петербург
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873029839.jpg?1788512859
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным, за сутки количество жалоб приблизилось к тысяче, а за последний час составило 869. В частности, пользователи жалуются на проблемы с открытием мобильного приложения и сайта, а также личного кабинета и сервиса.
Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Новосибирской областей.
самарская область
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, банки, финансы, самарская область, москва, санкт-петербург, сбербанк
Технологии, Банки, Финансы, Самарская область, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сбербанк
Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Сбербанка
Detector404: россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным, за сутки количество жалоб приблизилось к тысяче, а за последний час составило 869. В частности, пользователи жалуются на проблемы с открытием мобильного приложения и сайта, а также личного кабинета и сервиса.
Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Новосибирской областей.