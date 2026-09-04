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Россияне купили билетов по "Пушкинской карте" на 57 миллиардов рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне купили билетов по "Пушкинской карте" на 57 миллиардов рублей
Россияне купили билетов по "Пушкинской карте" на 57 миллиардов рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россияне купили билетов по "Пушкинской карте" на 57 миллиардов рублей
Сто пятнадцать миллионов билетов на 57 миллиардов рублей приобретено за пять лет существования проекта "Пушкинская карта" в России, сообщила статс-секретарь –... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:35+0300
2026-09-04T13:42+0300
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САРАТОВ, 4 сен – ПРАЙМ. Сто пятнадцать миллионов билетов на 57 миллиардов рублей приобретено за пять лет существования проекта "Пушкинская карта" в России, сообщила статс-секретарь – замминистра культуры РФ Жанна Алексеева.Культурно-исторический форум "Россия. Саратов. Культура" проходит с 4 по 5 сентября в Саратове. Замминистра приняла в нем участие."Пять лет назад, когда задумывался проект "Пушкинская карта", мы надеялись привлечь как можно больше молодежи в наше учреждение культуры... Сегодня в России работают уже более 12,5 тысяч организаций культуры. По проекту "Пушкинская карта" приобретено 115 миллионов билетов на 57 миллиардов рублей", - рассказала журналистам Алексеева на форуме.Замминистра отметила, что в Саратовской области в проект "Пушкинская карта" вошли более 90% учреждений культуры. По ее данным, в регионе за пять лет было приобретено почти два миллиона билетов на 540 миллионов рублей."Это хороший показатель, и мы оцениваем работу Саратовской области по проекту "Пушкинской карты" как на высоком уровне", - резюмировала Алексеева.
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40
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40
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13:35 04.09.2026 (обновлено: 13:42 04.09.2026)
 
Россияне купили билетов по "Пушкинской карте" на 57 миллиардов рублей

Россияне купили по "Пушкинской карте" 115 миллионов билетов на 57 миллиардов рублей

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САРАТОВ, 4 сен – ПРАЙМ. Сто пятнадцать миллионов билетов на 57 миллиардов рублей приобретено за пять лет существования проекта "Пушкинская карта" в России, сообщила статс-секретарь – замминистра культуры РФ Жанна Алексеева.
Культурно-исторический форум "Россия. Саратов. Культура" проходит с 4 по 5 сентября в Саратове. Замминистра приняла в нем участие.
"Пять лет назад, когда задумывался проект "Пушкинская карта", мы надеялись привлечь как можно больше молодежи в наше учреждение культуры... Сегодня в России работают уже более 12,5 тысяч организаций культуры. По проекту "Пушкинская карта" приобретено 115 миллионов билетов на 57 миллиардов рублей", - рассказала журналистам Алексеева на форуме.
Замминистра отметила, что в Саратовской области в проект "Пушкинская карта" вошли более 90% учреждений культуры. По ее данным, в регионе за пять лет было приобретено почти два миллиона билетов на 540 миллионов рублей.
"Это хороший показатель, и мы оцениваем работу Саратовской области по проекту "Пушкинской карты" как на высоком уровне", - резюмировала Алексеева.
 
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