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Россияне купили билетов по "Пушкинской карте" на 57 миллиардов рублей

Россияне купили билетов по "Пушкинской карте" на 57 миллиардов рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ

Россияне купили билетов по "Пушкинской карте" на 57 миллиардов рублей

Сто пятнадцать миллионов билетов на 57 миллиардов рублей приобретено за пять лет существования проекта "Пушкинская карта" в России, сообщила статс-секретарь –... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:35+0300

2026-09-04T13:35+0300

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САРАТОВ, 4 сен – ПРАЙМ. Сто пятнадцать миллионов билетов на 57 миллиардов рублей приобретено за пять лет существования проекта "Пушкинская карта" в России, сообщила статс-секретарь – замминистра культуры РФ Жанна Алексеева.Культурно-исторический форум "Россия. Саратов. Культура" проходит с 4 по 5 сентября в Саратове. Замминистра приняла в нем участие."Пять лет назад, когда задумывался проект "Пушкинская карта", мы надеялись привлечь как можно больше молодежи в наше учреждение культуры... Сегодня в России работают уже более 12,5 тысяч организаций культуры. По проекту "Пушкинская карта" приобретено 115 миллионов билетов на 57 миллиардов рублей", - рассказала журналистам Алексеева на форуме.Замминистра отметила, что в Саратовской области в проект "Пушкинская карта" вошли более 90% учреждений культуры. По ее данным, в регионе за пять лет было приобретено почти два миллиона билетов на 540 миллионов рублей."Это хороший показатель, и мы оцениваем работу Саратовской области по проекту "Пушкинской карты" как на высоком уровне", - резюмировала Алексеева.

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