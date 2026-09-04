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Россияне рассказали о спонтанных покупках в период распродаж
Россияне рассказали о спонтанных покупках в период распродаж - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россияне рассказали о спонтанных покупках в период распродаж
Примерно каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни совершал спонтанные покупки в период распродаж, чаще всего это делали женщины, при этом девять из десяти... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T20:45+0300
2026-09-04T20:45+0300
2026-09-04T20:45+0300
бизнес
россия
общество
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Примерно каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни совершал спонтанные покупки в период распродаж, чаще всего это делали женщины, при этом девять из десяти опрошенных не жалеют о потраченных деньгах, рассказали РИА Новости в компаниях "Авито Услуги" и "Авито Товары".
"83% россиян хотя бы раз в своей жизни совершали эмоциональные покупки, и чаще это делали женщины (87% против 79% мужчин)... Каждый второй совершает эмоциональные покупки именно в период распродаж, при этом 9 из 10 опрошенных не жалеют о потраченных деньгах. Более того, большинство респондентов так открыли для себя новые полезные товары и услуги", - говорится в исследовании.
Отмечается, что россиянки в основном незапланированно покупали одежду, косметику и парфюмерию, товары для дома, товары для хобби и аксессуары. Мужчины также спонтанно покупали одежду и аксессуары. Помимо прочего, в этом списке часто оказываются техника, книги и цветы.
На самую дорогую эмоциональную покупку в своей жизни россияне потратили в среднем 12 тысяч рублей. Так, 49% опрошенных она обошлась в сумму до 5 тысяч рублей, 23% - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Примерно 14% опрошенных самая дорогостоящая незапланированная покупка стоила от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, 9% - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а 5% - еще больше.
Также каждый второй опрошенный хотя бы раз в жизни незапланированно пользовался какими-либо услугами. Россиянки в основном спонтанно отправлялись за стрижкой или окрашиванием волос, уходовыми процедурами для лица или новым маникюром. Еще 11% женщин незапланированно записывались на курсы по иностранным языкам, вождению или другое обучение, а 10% - на творческий мастер-класс.
У мужчин спонтанными тоже часто оказываются парикмахерские услуги и образование. Но, в отличие от россиянок, мужчины чаще допускают траты на бытовые и праздничные услуги: клининг, организацию праздника и фотосессии.
"Самая дорогая спонтанная услуга в среднем стоила россиянам также 12 000 рублей. Но у некоторых опрошенных бюджет был гораздо выше: у 8% - от 20 000 до 50 000 рублей, а у 5% - свыше полсотни тысяч", - добавили там.
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бизнес, россия, общество
Россияне рассказали о спонтанных покупках в период распродаж
"Авито Услуги": каждый второй россиянин совершал спонтанные покупки в период распродаж
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Примерно каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни совершал спонтанные покупки в период распродаж, чаще всего это делали женщины, при этом девять из десяти опрошенных не жалеют о потраченных деньгах, рассказали РИА Новости в компаниях "Авито Услуги" и "Авито Товары".
"83% россиян хотя бы раз в своей жизни совершали эмоциональные покупки, и чаще это делали женщины (87% против 79% мужчин)... Каждый второй совершает эмоциональные покупки именно в период распродаж, при этом 9 из 10 опрошенных не жалеют о потраченных деньгах. Более того, большинство респондентов так открыли для себя новые полезные товары и услуги", - говорится в исследовании.
Отмечается, что россиянки в основном незапланированно покупали одежду, косметику и парфюмерию, товары для дома, товары для хобби и аксессуары. Мужчины также спонтанно покупали одежду и аксессуары. Помимо прочего, в этом списке часто оказываются техника, книги и цветы.
На самую дорогую эмоциональную покупку в своей жизни россияне потратили в среднем 12 тысяч рублей. Так, 49% опрошенных она обошлась в сумму до 5 тысяч рублей, 23% - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Примерно 14% опрошенных самая дорогостоящая незапланированная покупка стоила от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, 9% - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а 5% - еще больше.
Также каждый второй опрошенный хотя бы раз в жизни незапланированно пользовался какими-либо услугами. Россиянки в основном спонтанно отправлялись за стрижкой или окрашиванием волос, уходовыми процедурами для лица или новым маникюром. Еще 11% женщин незапланированно записывались на курсы по иностранным языкам, вождению или другое обучение, а 10% - на творческий мастер-класс.
У мужчин спонтанными тоже часто оказываются парикмахерские услуги и образование. Но, в отличие от россиянок, мужчины чаще допускают траты на бытовые и праздничные услуги: клининг, организацию праздника и фотосессии.
"Самая дорогая спонтанная услуга в среднем стоила россиянам также 12 000 рублей. Но у некоторых опрошенных бюджет был гораздо выше: у 8% - от 20 000 до 50 000 рублей, а у 5% - свыше полсотни тысяч", - добавили там.