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Россияне рассказали о спонтанных покупках в период распродаж

Россияне рассказали о спонтанных покупках в период распродаж - 04.09.2026, ПРАЙМ

Россияне рассказали о спонтанных покупках в период распродаж

Примерно каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни совершал спонтанные покупки в период распродаж, чаще всего это делали женщины, при этом девять из десяти... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T20:45+0300

2026-09-04T20:45+0300

2026-09-04T20:45+0300

бизнес

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общество

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Примерно каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни совершал спонтанные покупки в период распродаж, чаще всего это делали женщины, при этом девять из десяти опрошенных не жалеют о потраченных деньгах, рассказали РИА Новости в компаниях "Авито Услуги" и "Авито Товары". "83% россиян хотя бы раз в своей жизни совершали эмоциональные покупки, и чаще это делали женщины (87% против 79% мужчин)... Каждый второй совершает эмоциональные покупки именно в период распродаж, при этом 9 из 10 опрошенных не жалеют о потраченных деньгах. Более того, большинство респондентов так открыли для себя новые полезные товары и услуги", - говорится в исследовании. Отмечается, что россиянки в основном незапланированно покупали одежду, косметику и парфюмерию, товары для дома, товары для хобби и аксессуары. Мужчины также спонтанно покупали одежду и аксессуары. Помимо прочего, в этом списке часто оказываются техника, книги и цветы. На самую дорогую эмоциональную покупку в своей жизни россияне потратили в среднем 12 тысяч рублей. Так, 49% опрошенных она обошлась в сумму до 5 тысяч рублей, 23% - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Примерно 14% опрошенных самая дорогостоящая незапланированная покупка стоила от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, 9% - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а 5% - еще больше. Также каждый второй опрошенный хотя бы раз в жизни незапланированно пользовался какими-либо услугами. Россиянки в основном спонтанно отправлялись за стрижкой или окрашиванием волос, уходовыми процедурами для лица или новым маникюром. Еще 11% женщин незапланированно записывались на курсы по иностранным языкам, вождению или другое обучение, а 10% - на творческий мастер-класс. У мужчин спонтанными тоже часто оказываются парикмахерские услуги и образование. Но, в отличие от россиянок, мужчины чаще допускают траты на бытовые и праздничные услуги: клининг, организацию праздника и фотосессии. "Самая дорогая спонтанная услуга в среднем стоила россиянам также 12 000 рублей. Но у некоторых опрошенных бюджет был гораздо выше: у 8% - от 20 000 до 50 000 рублей, а у 5% - свыше полсотни тысяч", - добавили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество