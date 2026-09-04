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Авиакомпания Air Tanzania возобновит рейсы в Россию 7 сентября

Авиакомпания Air Tanzania возобновит рейсы в Россию 7 сентября - 04.09.2026, ПРАЙМ

Авиакомпания Air Tanzania возобновит рейсы в Россию 7 сентября

Танзанийская авиакомпания Air Tanzania возобновит рейсы в Россию 7 сентября, заявили РИА Новости в посольстве РФ в республике. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T12:45+0300

2026-09-04T12:45+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Танзанийская авиакомпания Air Tanzania возобновит рейсы в Россию 7 сентября, заявили РИА Новости в посольстве РФ в республике. "Только что Air Tanzania выпустила пресс-релиз, в котором сообщает о возобновлении рейсов с понедельник 7 сентября 2026 года", - сказали в дипмиссии. Танзанийская авиакомпания Air Tanzania ранее в пятницу сообщила, что временно приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября. Пассажирам отмененных рейсов компания обещала предоставить полный возврат средств или возможность перебронировать билеты на другую дату без дополнительных сборов.

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бизнес, россия, москва