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"Т Плюс" ожидает роста производства электроэнергии в 2026 году на 3%
"Т Плюс" ожидает роста производства электроэнергии в 2026 году на 3% - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Т Плюс" ожидает роста производства электроэнергии в 2026 году на 3%
"Т Плюс" ожидает роста производства электроэнергии в 2026 году на 3%, до 56,8 миллиарда кВт.ч, сообщил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:15+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Т Плюс" ожидает роста производства электроэнергии в 2026 году на 3%, до 56,8 миллиарда кВт.ч, сообщил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума.
"По итогам года ожидаем прирост по выработке на 3% - до 56,8 миллиарда кВт.ч, и на 6% по отпуску тепловой энергии - до 98 миллионов Гкал. Это соответствует нашим плановым значениям", - сказал он.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Под ее управлением находятся 52 электростанции и более 500 котельных.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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"Т Плюс" ожидает роста производства электроэнергии в 2026 году на 3%
"Т Плюс" ожидает роста производства электроэнергии в 2026 году на 3%
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Т Плюс" ожидает роста производства электроэнергии в 2026 году на 3%, до 56,8 миллиарда кВт.ч, сообщил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума.
"По итогам года ожидаем прирост по выработке на 3% - до 56,8 миллиарда кВт.ч, и на 6% по отпуску тепловой энергии - до 98 миллионов Гкал. Это соответствует нашим плановым значениям", - сказал он.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Под ее управлением находятся 52 электростанции и более 500 котельных.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.