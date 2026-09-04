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"Т Плюс" ожидает роста производства электроэнергии в 2026 году на 3%

"Т Плюс" ожидает роста производства электроэнергии в 2026 году на 3% - 04.09.2026, ПРАЙМ

"Т Плюс" ожидает роста производства электроэнергии в 2026 году на 3%

"Т Плюс" ожидает роста производства электроэнергии в 2026 году на 3%, до 56,8 миллиарда кВт.ч, сообщил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:15+0300

2026-09-04T11:15+0300

2026-09-04T11:15+0300

промышленность

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Т Плюс" ожидает роста производства электроэнергии в 2026 году на 3%, до 56,8 миллиарда кВт.ч, сообщил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума. "По итогам года ожидаем прирост по выработке на 3% - до 56,8 миллиарда кВт.ч, и на 6% по отпуску тепловой энергии - до 98 миллионов Гкал. Это соответствует нашим плановым значениям", - сказал он. "Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Под ее управлением находятся 52 электростанции и более 500 котельных. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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промышленность, владивосток, т плюс, вэф