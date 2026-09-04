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Цены на топливо в Польше продолжат расти, пишут СМИ

Цены на топливо в Польше продолжат расти, пишут СМИ - 04.09.2026, ПРАЙМ

Цены на топливо в Польше продолжат расти, пишут СМИ

Рост цен на автомобильное топливо в Польше в ближайшие дни продолжится, так как быстрый рост на внутреннем оптовом рынке постепенно перейдет на розничный,... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:37+0300

2026-09-04T16:37+0300

2026-09-04T16:39+0300

бизнес

польша

ближний восток

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ВАРШАВА, 4 сен - ПРАЙМ. Рост цен на автомобильное топливо в Польше в ближайшие дни продолжится, так как быстрый рост на внутреннем оптовом рынке постепенно перейдет на розничный, сообщают аналитики специализированного информационного портала e-petrol.pl. В Польше во вторник завершилась введенная правительством несколько недель назад программа CPN ("цены топлива ниже"), когда ставка НДС на бензин и дизельное топливо была снижена с 24% до 8%, а глава минэнерго ежедневно определял максимальную розничную цену. После отмены стоимость резко пошла вверх. Как считают эксперты, во вторую неделю сентября бензин E10 может стоить от 7,83 до 7,99 злотых за литр (2,11–2,15 доллара). Прогнозируемый диапазон цен на дизельное топливо - 8,79-8,87 злотых за литр (2,37-2,39 доллара), а на сжиженный газ - 2,90-2,99 злотых за литр (0,78-0,81 доллара). Оптовые цены на бензин с октановым числом 95 впервые с 2022 года превысили 6 тысяч злотых за кубометр (1616 долларов). Дизельное топливо снова продается по цене более 7 тысяч злотых за кубометр (1885 долларов) - впервые с марта. Сейчас местные производители устанавливают среднюю цену за кубометр неэтилированного бензина с октановым числом 95 в размере 6 358,40 злотых (1712 долларов), а дизельного топлива - 7 073 злотых (1904 доллара). По сравнению с концом августа наблюдается повышение цены на 447,20 и 554 злотых соответственно (120 и 150 долларов). На цены также влияет ситуация на международном нефтяном рынке. Цены на нефть в последние дни значительно превышают 90 долларов за баррель. E-petrol.pl отмечает геополитическую напряженность и логистические проблемы. Среди факторов, повышающих цены, указаны атаки на нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке, низкие запасы топлива в хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен и низкий уровень воды в Рейне, что затрудняет баржевые перевозки. Дополнительное рыночное давление оказывает увеличение маржи переработки бензина Eurobob E5. В среду цена на нефть достигла 62,07 доллара за баррель, приблизившись к рекорду, установленному в июне 2022 года. Днем ранее она составляла 55,62 доллара.

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бизнес, польша, ближний восток