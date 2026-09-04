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"Ростех" представил арктический вертолет Ми-38ПС

"Ростех" представил арктический вертолет Ми-38ПС - 04.09.2026, ПРАЙМ

"Ростех" представил арктический вертолет Ми-38ПС

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") впервые представил на международном салоне "Комплексная безопасность" в Казани арктический вертолет Ми-38ПС с... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T08:16+0300

2026-09-04T08:16+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") впервые представил на международном салоне "Комплексная безопасность" в Казани арктический вертолет Ми-38ПС с рекордной дальностью полета, сообщил "Ростех". "Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех" впервые представляет на XVI Международном салоне "Комплексная безопасность" в Казани арктический вертолет Ми-38ПС. Воздушное судно создано для эксплуатации на Северном морском пути и обладает рекордной в своем классе дальностью полета", - говорится в сообщении. Вертолет предназначена для перевозки людей, грузов, выполнения санитарных, поисково-спасательных и других задач. Максимальная дальность полета с дополнительными баками превышает 1500 километров, что является рекордом среди российских вертолетов. Это позволит МЧС проводить операции на максимально возможном удалении от места базирования техники, добавили в "Ростехе". Ми-38ПС способен перевозить до 5 тонн груза или брать до 40 человек на борт, отметили в госкорпорации. Безопасность полетов в сложных метеоусловиях обеспечивают современные системы навигации и аварийного спасения. "Наши вертолеты много лет работают в интересах МЧС России и хорошо зарекомендовали себя в самых сложных условиях и ответственных операциях. Благодаря этому машины стали неотъемлемой частью парка спасательной авиации страны. Тяжелый вертолет Ми-38ПС обладает выдающимися летно-техническими характеристиками, его появление позволило расширить зону оперативного реагирования МЧС на Крайнем Севере, в том числе при непростых метеоусловиях и ограниченной инфраструктуре", – подчеркнули в "Ростехе".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, казань, ростех, мчс, вертолеты россии