Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" представил арктический вертолет Ми-38ПС - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/rostehi-873014967.html
"Ростех" представил арктический вертолет Ми-38ПС
"Ростех" представил арктический вертолет Ми-38ПС - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Ростех" представил арктический вертолет Ми-38ПС
Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") впервые представил на международном салоне "Комплексная безопасность" в Казани арктический вертолет Ми-38ПС с... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:16+0300
2026-09-04T08:25+0300
бизнес
россия
казань
ростех
мчс
вертолеты россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873014967.jpg?1788499504
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") впервые представил на международном салоне "Комплексная безопасность" в Казани арктический вертолет Ми-38ПС с рекордной дальностью полета, сообщил "Ростех". "Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех" впервые представляет на XVI Международном салоне "Комплексная безопасность" в Казани арктический вертолет Ми-38ПС. Воздушное судно создано для эксплуатации на Северном морском пути и обладает рекордной в своем классе дальностью полета", - говорится в сообщении. Вертолет предназначена для перевозки людей, грузов, выполнения санитарных, поисково-спасательных и других задач. Максимальная дальность полета с дополнительными баками превышает 1500 километров, что является рекордом среди российских вертолетов. Это позволит МЧС проводить операции на максимально возможном удалении от места базирования техники, добавили в "Ростехе". Ми-38ПС способен перевозить до 5 тонн груза или брать до 40 человек на борт, отметили в госкорпорации. Безопасность полетов в сложных метеоусловиях обеспечивают современные системы навигации и аварийного спасения. "Наши вертолеты много лет работают в интересах МЧС России и хорошо зарекомендовали себя в самых сложных условиях и ответственных операциях. Благодаря этому машины стали неотъемлемой частью парка спасательной авиации страны. Тяжелый вертолет Ми-38ПС обладает выдающимися летно-техническими характеристиками, его появление позволило расширить зону оперативного реагирования МЧС на Крайнем Севере, в том числе при непростых метеоусловиях и ограниченной инфраструктуре", – подчеркнули в "Ростехе".
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, казань, ростех, мчс, вертолеты россии
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАНЬ, Ростех, МЧС, Вертолеты России
08:16 04.09.2026 (обновлено: 08:25 04.09.2026)
 
"Ростех" представил арктический вертолет Ми-38ПС

"Ростех" впервые представил арктический вертолет Ми-38ПС с рекордной дальностью полета

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") впервые представил на международном салоне "Комплексная безопасность" в Казани арктический вертолет Ми-38ПС с рекордной дальностью полета, сообщил "Ростех".
"Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех" впервые представляет на XVI Международном салоне "Комплексная безопасность" в Казани арктический вертолет Ми-38ПС. Воздушное судно создано для эксплуатации на Северном морском пути и обладает рекордной в своем классе дальностью полета", - говорится в сообщении.
Вертолет предназначена для перевозки людей, грузов, выполнения санитарных, поисково-спасательных и других задач. Максимальная дальность полета с дополнительными баками превышает 1500 километров, что является рекордом среди российских вертолетов. Это позволит МЧС проводить операции на максимально возможном удалении от места базирования техники, добавили в "Ростехе".
Ми-38ПС способен перевозить до 5 тонн груза или брать до 40 человек на борт, отметили в госкорпорации. Безопасность полетов в сложных метеоусловиях обеспечивают современные системы навигации и аварийного спасения.
"Наши вертолеты много лет работают в интересах МЧС России и хорошо зарекомендовали себя в самых сложных условиях и ответственных операциях. Благодаря этому машины стали неотъемлемой частью парка спасательной авиации страны. Тяжелый вертолет Ми-38ПС обладает выдающимися летно-техническими характеристиками, его появление позволило расширить зону оперативного реагирования МЧС на Крайнем Севере, в том числе при непростых метеоусловиях и ограниченной инфраструктуре", – подчеркнули в "Ростехе".
 
БизнесРОССИЯКАЗАНЬРостехМЧСВертолеты России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала