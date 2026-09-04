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В работе сервисов "Ростелекома" произошел массовый сбой
В работе сервисов "Ростелекома" произошел массовый сбой - 04.09.2026, ПРАЙМ
В работе сервисов "Ростелекома" произошел массовый сбой
Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком", следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:05+0300
2026-09-04T13:05+0300
2026-09-04T13:05+0300
технологии
московская область
москва
приморский край
ростелеком
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком", следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным, массовый сбой начался в 1.00 мск в пятницу и за сутки количество жалоб достигло 5,7 тысячи. По состоянию на 12.39 мск за последний час поступило 1,4 тысячи жалоб.
В частности, пользователи жалуются на проблемы с работой проводного или домашнего интернета.
Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Московской области, Москвы, Самаркой области и Приморского края.
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технологии, московская область, москва, приморский край, ростелеком
Технологии, Московская область, МОСКВА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Ростелеком
В работе сервисов "Ростелекома" произошел массовый сбой
Detector404: россияне сообщают о проблемах в работе сервисов "Ростелекома"
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком", следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным, массовый сбой начался в 1.00 мск в пятницу и за сутки количество жалоб достигло 5,7 тысячи. По состоянию на 12.39 мск за последний час поступило 1,4 тысячи жалоб.
В частности, пользователи жалуются на проблемы с работой проводного или домашнего интернета.
Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Московской области, Москвы, Самаркой области и Приморского края.