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В работе сервисов "Ростелекома" произошел массовый сбой

В работе сервисов "Ростелекома" произошел массовый сбой - 04.09.2026, ПРАЙМ

В работе сервисов "Ростелекома" произошел массовый сбой

Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком", следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:05+0300

2026-09-04T13:05+0300

2026-09-04T13:05+0300

технологии

московская область

москва

приморский край

ростелеком

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком", следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным, массовый сбой начался в 1.00 мск в пятницу и за сутки количество жалоб достигло 5,7 тысячи. По состоянию на 12.39 мск за последний час поступило 1,4 тысячи жалоб. В частности, пользователи жалуются на проблемы с работой проводного или домашнего интернета. Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Московской области, Москвы, Самаркой области и Приморского края.

московская область

москва

приморский край

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технологии, московская область, москва, приморский край, ростелеком