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РСТ опроверг сообщения о якобы застрявших в Танзании российских туристах
РСТ опроверг сообщения о якобы застрявших в Танзании российских туристах - 04.09.2026, ПРАЙМ
РСТ опроверг сообщения о якобы застрявших в Танзании российских туристах
Сообщения о якобы застрявших в Танзании российских туристах не соответствуют действительности, туроператоры работают над организацией логистики, рассказали в... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:50+0300
2026-09-04T13:50+0300
2026-09-04T13:50+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Сообщения о якобы застрявших в Танзании российских туристах не соответствуют действительности, туроператоры работают над организацией логистики, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Танзанийская авиакомпания Air Tanzania ранее в пятницу сообщила, что временно приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября. Как позднее сообщили РИА Новости в посольстве России в Танзании, Air Tanzania возобновит рейсы в Россию с 7 сентября.
При этом, как отмечали ранее в РСТ, между Россией и Танзанией летают рейсы Ethiopian Airlines, которая продолжает наращивать свою полетную программу.
"Видим запросы по поводу якобы "застрявших" 700 туристов в Танзании. Хотим уточнить: эта информация не соответствует действительности. Туроператоры сейчас находятся в контакте с авиакомпанией, идет работа над организацией логистики для туристов", - говорится в сообщении РСТ.
Пассажирам отмененных рейсов Air Tanzania обещала предоставить полный возврат средств или возможность перебронировать билеты на другую дату без дополнительных сборов, напомнили там.
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Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАНЗАНИЯ, МОСКВА, Российский союз туриндустрии, РСТ
РСТ опроверг сообщения о якобы застрявших в Танзании российских туристах
РСТ опроверг сообщения о якобы застрявших в Танзании российских туристах
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Сообщения о якобы застрявших в Танзании российских туристах не соответствуют действительности, туроператоры работают над организацией логистики, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Танзанийская авиакомпания Air Tanzania ранее в пятницу сообщила, что временно приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября. Как позднее сообщили РИА Новости в посольстве России в Танзании, Air Tanzania возобновит рейсы в Россию с 7 сентября.
При этом, как отмечали ранее в РСТ, между Россией и Танзанией летают рейсы Ethiopian Airlines, которая продолжает наращивать свою полетную программу.
"Видим запросы по поводу якобы "застрявших" 700 туристов в Танзании. Хотим уточнить: эта информация не соответствует действительности. Туроператоры сейчас находятся в контакте с авиакомпанией, идет работа над организацией логистики для туристов", - говорится в сообщении РСТ.
Пассажирам отмененных рейсов Air Tanzania обещала предоставить полный возврат средств или возможность перебронировать билеты на другую дату без дополнительных сборов, напомнили там.