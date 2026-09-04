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Спецпосланники Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву и Киев, сообщил RT

Спецпосланники Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву и Киев, сообщил RT - 04.09.2026, ПРАЙМ

Спецпосланники Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву и Киев, сообщил RT

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, отправятся в Москву и Киев в ближайшие дни, сообщает телеканал RT со ссылкой на... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T10:00+0300

2026-09-04T10:00+0300

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общество

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стив уиткофф

джаред кушнер

владимир путин

rt

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, отправятся в Москву и Киев в ближайшие дни, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник. "Посланники США Уиткофф и Кушнер, как ожидается, поедут в Москву и Киев в ближайшие дни", - сообщает телеканал. Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что переговорный процесс по Украине на сегодня находится в замороженном состоянии. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам по теме со всеми, кто этого желает. Уиткофф и Кушнер - всегда желанные гости в РФ, отметил Путин.

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