https://1prime.ru/20260904/rt-873021829.html
Спецпосланники Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву и Киев, сообщил RT
Спецпосланники Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву и Киев, сообщил RT - 04.09.2026, ПРАЙМ
Спецпосланники Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву и Киев, сообщил RT
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, отправятся в Москву и Киев в ближайшие дни, сообщает телеканал RT со ссылкой на... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:00+0300
2026-09-04T10:00+0300
2026-09-04T10:00+0300
общество
москва
сша
киев
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/04/873021747_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_91abc219bc2b6326427321e01c3949e0.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, отправятся в Москву и Киев в ближайшие дни, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник. "Посланники США Уиткофф и Кушнер, как ожидается, поедут в Москву и Киев в ближайшие дни", - сообщает телеканал. Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что переговорный процесс по Украине на сегодня находится в замороженном состоянии. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам по теме со всеми, кто этого желает. Уиткофф и Кушнер - всегда желанные гости в РФ, отметил Путин.
москва
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/04/873021747_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_5fc8702fc867e9688c4f79c3a07c7a37.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, сша, киев, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, rt
Общество , МОСКВА, США, Киев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, RT
Спецпосланники Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву и Киев, сообщил RT
RT: спецпосланники президента США Уиткофф и Кушнер поедут в Москву и Киев в ближайшие дни