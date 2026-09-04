Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецпосланники Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву и Киев, сообщил RT - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/rt-873021829.html
Спецпосланники Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву и Киев, сообщил RT
Спецпосланники Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву и Киев, сообщил RT - 04.09.2026, ПРАЙМ
Спецпосланники Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву и Киев, сообщил RT
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, отправятся в Москву и Киев в ближайшие дни, сообщает телеканал RT со ссылкой на... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:00+0300
2026-09-04T10:00+0300
общество
москва
сша
киев
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/04/873021747_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_91abc219bc2b6326427321e01c3949e0.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, отправятся в Москву и Киев в ближайшие дни, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник. "Посланники США Уиткофф и Кушнер, как ожидается, поедут в Москву и Киев в ближайшие дни", - сообщает телеканал. Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что переговорный процесс по Украине на сегодня находится в замороженном состоянии. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам по теме со всеми, кто этого желает. Уиткофф и Кушнер - всегда желанные гости в РФ, отметил Путин.
москва
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/04/873021747_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_5fc8702fc867e9688c4f79c3a07c7a37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , москва, сша, киев, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, rt
Общество , МОСКВА, США, Киев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, RT
10:00 04.09.2026
 
Спецпосланники Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву и Киев, сообщил RT

RT: спецпосланники президента США Уиткофф и Кушнер поедут в Москву и Киев в ближайшие дни

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков и зять президента США Джаред Кушнер перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
Помощник президента РФ Юрий Ушаков и зять президента США Джаред Кушнер перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, отправятся в Москву и Киев в ближайшие дни, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник.
"Посланники США Уиткофф и Кушнер, как ожидается, поедут в Москву и Киев в ближайшие дни", - сообщает телеканал.
Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что переговорный процесс по Украине на сегодня находится в замороженном состоянии. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам по теме со всеми, кто этого желает. Уиткофф и Кушнер - всегда желанные гости в РФ, отметил Путин.
 
ОбществоМОСКВАСШАКиевСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир ПутинRT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала