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В Сбербанке спрогнозировали, какую долю в платежах займет цифровой рубль

В Сбербанке спрогнозировали, какую долю в платежах займет цифровой рубль - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке спрогнозировали, какую долю в платежах займет цифровой рубль

Цифровой рубль может занять в расчетах десятую долю процента, такой прогноз РИА Новости дал зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T15:36+0300

2026-09-04T15:36+0300

2026-09-04T15:46+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль может занять в расчетах десятую долю процента, такой прогноз РИА Новости дал зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для россиян совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости директор департамента Банка России Алла Бакина. "Цифровой рубль – это просто еще один инструмент. Он по своим преимуществам уступает существующим сейчас. Поэтому, если не будет обязательного требования применить его, то большую долю он не завоюет. Скорее всего, это будет десятая доля процента. Посмотрим", – сказал Скворцов. Главное сейчас, по словам топ-менеджера, что цифровой рубль с 1 сентября уже массово запущен. "И мы увидим на практике, какие у него есть дополнительные возможности. Может быть, есть клиенты, которые ждали его появления и начнут активно пользоваться", – добавил он. Скворцов назвал единственным направлением, где цифровой рубль может сыграть позитивную роль, внешнеторговые расчеты. При этом он обратил внимание, что просто появления цифрового рубля в России недостаточно – требуется его взаимное признание странами-партнерами, с которыми есть торговые отношения. По мнению топ-менеджера, надо начинать с основных торговых партнеров России: Турции, Китая и Индии. Бакина ранее в августе отмечала, что ЦБ обсуждает с другими странами возможность проведения трансграничных расчетов в цифровых рублях. Она добавила, что для международных платежей необходимо, чтобы у других стран была собственная платформа цифровой валюты центрального банка или другая близкая по функционалу площадка. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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финансы, банки, турция, китай, индия, сбербанк, банк россии, вэф