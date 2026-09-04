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В "Русале" рассказали о проекте боксито-глиноземного комплекса в Индонезии

В "Русале" рассказали о проекте боксито-глиноземного комплекса в Индонезии - 04.09.2026, ПРАЙМ

В "Русале" рассказали о проекте боксито-глиноземного комплекса в Индонезии

"Русал" ведет работу над проектом строительства боксито-глиноземного комплекса в Индонезии, сообщили РИА Новости в компании. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T15:24+0300

2026-09-04T15:24+0300

2026-09-04T15:29+0300

промышленность

индонезия

китай

русал

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Русал" ведет работу над проектом строительства боксито-глиноземного комплекса в Индонезии, сообщили РИА Новости в компании. "Русал" ведет работу над проектом строительства боксито-глиноземного комплекса в Индонезии. Индонезийский проект является для компании продолжением стратегии диверсификации в Тихоокеанском регионе" - рассказали в "Русале". Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая.

индонезия

китай

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промышленность, индонезия, китай, русал