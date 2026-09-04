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В "Русале" рассказали о проекте боксито-глиноземного комплекса в Индонезии - 04.09.2026, ПРАЙМ
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В "Русале" рассказали о проекте боксито-глиноземного комплекса в Индонезии
В "Русале" рассказали о проекте боксито-глиноземного комплекса в Индонезии - 04.09.2026, ПРАЙМ
В "Русале" рассказали о проекте боксито-глиноземного комплекса в Индонезии
"Русал" ведет работу над проектом строительства боксито-глиноземного комплекса в Индонезии, сообщили РИА Новости в компании. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:24+0300
2026-09-04T15:29+0300
промышленность
индонезия
китай
русал
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Русал" ведет работу над проектом строительства боксито-глиноземного комплекса в Индонезии, сообщили РИА Новости в компании. "Русал" ведет работу над проектом строительства боксито-глиноземного комплекса в Индонезии. Индонезийский проект является для компании продолжением стратегии диверсификации в Тихоокеанском регионе" - рассказали в "Русале". Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая.
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промышленность, индонезия, китай, русал
Промышленность, ИНДОНЕЗИЯ, КИТАЙ, Русал
15:24 04.09.2026 (обновлено: 15:29 04.09.2026)
 
В "Русале" рассказали о проекте боксито-глиноземного комплекса в Индонезии

"Русал" ведет работу над проектом строительства боксито-глиноземного комплекса в Индонезии

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Русал" ведет работу над проектом строительства боксито-глиноземного комплекса в Индонезии, сообщили РИА Новости в компании.
"Русал" ведет работу над проектом строительства боксито-глиноземного комплекса в Индонезии. Индонезийский проект является для компании продолжением стратегии диверсификации в Тихоокеанском регионе" - рассказали в "Русале".
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая.
 
ПромышленностьИНДОНЕЗИЯКИТАЙРусал
 
 
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