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Рынки ожидают сохранения ставки Центробанка Турции 10 сентября

Рынки ожидают сохранения ставки Центробанка Турции 10 сентября - 04.09.2026, ПРАЙМ

Рынки ожидают сохранения ставки Центробанка Турции 10 сентября

Рынки ожидают сохранения ключевой ставки Центробанком Турции на заседании 10 сентября, несмотря на снижение общей инфляции, указывая на сохраняющиеся риски со... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T12:20+0300

2026-09-04T12:20+0300

2026-09-04T12:27+0300

финансы

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АНКАРА, 4 сен - ПРАЙМ. Рынки ожидают сохранения ключевой ставки Центробанком Турции на заседании 10 сентября, несмотря на снижение общей инфляции, указывая на сохраняющиеся риски со стороны базовой инфляции, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 31,51% с 31,75% в июле, сообщил в четверг Институт статистики. В свою очередь Группа независимых экономистов по исследованию инфляции (ENAG) сообщила, что индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 2,24%. Темпы роста ИПЦ, по данным группы, за последние 12 месяцев составили 49,03%. "Рынки ожидают, что ЦБ Турции на заседании 10 сентября сохранит ключевую ставку без изменений", - сообщил собеседник агентства. По итогам заседания 23 июля турецкий ЦБ сохранил учетную ставку на уровне 37%, несмотря на замедление инфляции в июне. Он сохранял ее и по итогам предыдущих трех заседаний. Источник призвал обратить внимание на базовую инфляцию, которая в годовом выражении превысила 30%, несмотря на то, что общая инфляция оказалась ниже ожиданий. По его оценкам, в сентябре инфляция в сфере образования может оказать повышательное давление на общий показатель из-за сезонных факторов. "Дополнительным фактором, способным повлиять на общую инфляцию, остаются цены на нефть марки Brent",- отметил он. В то же время собеседник РИА Новости считает, что Центробанк Турции может возобновить снижение ключевой ставки на заседании 22 октября. "Рынки прогнозируют снижение ставки на 100 базисных пунктов на заседаниях в октябре и декабре, в результате чего годовая ключевая ставка может составить 35%",- сказал он. По итогам заседания 23 июля турецкий ЦБ сохранил учетную ставку на уровне 37%, несмотря на замедление инфляции в июне. Он сохранял ее и по итогам предыдущих трех заседаний. Очередное заседание регулятора состоится 10 сентября, следующее - 22 октября.

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финансы, банки, турция