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Российский рынок акций на старте утренней сессии вырос на 1,55%
Российский рынок акций на старте утренней сессии вырос на 1,55% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций на старте утренней сессии вырос на 1,55%
Российский рынок акций на старте утренней торговой сессии пятницы повышается на 1,55%, следует из данных Московской биржи. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:12+0300
2026-09-04T08:12+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте утренней торговой сессии пятницы повышается на 1,55%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.00 мск рос на 1,55%, до 2249,09 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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рынок, акции, торги, мосбиржа, россия
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ
Российский рынок акций на старте утренней сессии вырос на 1,55%
Индекс Мосбиржи на старте утренней торговой сессии вырос на 1,55%, до 2249,09 пункта
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте утренней торговой сессии пятницы повышается на 1,55%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи
с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.00 мск рос на 1,55%, до 2249,09 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.