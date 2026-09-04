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Индекс Мосбиржи взял 2200. Рост продолжится?
Индекс Мосбиржи взял 2200. Рост продолжится? - 04.09.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи взял 2200. Рост продолжится?
Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга вырос на 1,36%, до 2214,76 пункта и впервые с середины августа закрылся выше 2200 пунктов. Индекс... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:35+0300
2026-09-04T09:35+0300
2026-09-04T09:36+0300
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга вырос на 1,36%, до 2214,76 пункта и впервые с середины августа закрылся выше 2200 пунктов. Индекс РТС прибавил 1,49%, до 802,99 пункта. Индекс гособлигаций RGBI просел на 0,02%, до 113,63 пункта — долговой рынок закладывает риск паузы Банка России в снижении ставки.Рубль укрепился по отношению к основным валютам: доллар США подешевел на 0,36%, до 86,78 рубля, евро — на 0,16%, до 100,76 рубля, юань — на 0,42%, до 12,92 рубля. Основной причиной для такой динамики стало сокращение покупок валюты Минфином по бюджетному правилу: с 7 сентября по 6 октября 2026 года министерство приобретет валюту и золото на 55,6 миллиарда рублей. Ежедневный объем составит 2,5 миллиарда рублей против 6,5 миллиарда рублей месяцем ранее. С учетом ежедневных продаж Банка России на 0,58 миллиарда рублей нетто-покупки снизятся до 1,92 миллиарда рублей в день, что уменьшит спрос на валюту и поддержит рубль.Котировки золота выросли на 2,28%, до 4499,40 доллара за унцию, вслед за ослаблением доллара США. WGC сообщил: Банк России в июле стал крупнейшим среди центробанков продавцом металла — за месяц запасы сократились на шесть тонн, с начала года — на 50 тонн и составили 2277 тонн. При этом мировые центробанки продолжили накапливать золото: чистая покупка в июле составила 23 тонны. Основным покупателем стал Народный банк Китая, который приобрел 20 тонн. С начала года центробанки мира закупили около 130 тонн золота. Для сравнения, за тот же период прошлого года они приобрели порядка 160 тонн драгоценного металла.Котировки акций "Газпрома" выросли на заявлениях вице-премьера Александра Новака: власти готовы содействовать скорейшей договоренности между "Газпромом" и китайской CNPC по проекту "Сила Байкала" мощностью 50 миллиардов кубических метров в год. Фундаментально, новый газопровод способен частично заместить выпадающие европейские объемы компании. Впрочем, коммерческие условия проекта до сих пор не согласованы. Заявление, которое было сделано еще в 2025 году, так и не переросло в твердый контракт с фиксированной ценой, а реализация проекта потребует масштабных инвестиций.Индекс Мосбиржи перешел к росту, удерживаясь выше отметки 2200 пунктов. На наш взгляд, рынок продолжит консолидацию в диапазоне 2200–2300 пунктов по индексу Мосбиржи с потенциалом движения к верхней границе диапазона.Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
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Дмитрий Вишневский
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Вишневский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907914_0:302:2048:2350_100x100_80_0_0_c3606a367eb94a07e7b0272f1930703a.jpg
рынок, мосбиржа, россия, акции, мнения аналитиков
Экономика, Рынок, Мосбиржа, РОССИЯ, Акции, Мнения аналитиков
Индекс Мосбиржи взял 2200. Рост продолжится?
Вишневский: рынок продолжит консолидацию в диапазоне 2200–2300 пунктов по индексу Мосбиржи
Дмитрий Вишневский
аналитик "Цифра брокер"