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Индекс Мосбиржи взял 2200. Рост продолжится? - 04.09.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20260904/rynok-873018568.html
Индекс Мосбиржи взял 2200. Рост продолжится?
Индекс Мосбиржи взял 2200. Рост продолжится? - 04.09.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи взял 2200. Рост продолжится?
Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга вырос на 1,36%, до 2214,76 пункта и впервые с середины августа закрылся выше 2200 пунктов. Индекс... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:35+0300
2026-09-04T09:36+0300
экономика
рынок
мосбиржа
россия
акции
мнения аналитиков
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга вырос на 1,36%, до 2214,76 пункта и впервые с середины августа закрылся выше 2200 пунктов. Индекс РТС прибавил 1,49%, до 802,99 пункта. Индекс гособлигаций RGBI просел на 0,02%, до 113,63 пункта — долговой рынок закладывает риск паузы Банка России в снижении ставки.Рубль укрепился по отношению к основным валютам: доллар США подешевел на 0,36%, до 86,78 рубля, евро — на 0,16%, до 100,76 рубля, юань — на 0,42%, до 12,92 рубля. Основной причиной для такой динамики стало сокращение покупок валюты Минфином по бюджетному правилу: с 7 сентября по 6 октября 2026 года министерство приобретет валюту и золото на 55,6 миллиарда рублей. Ежедневный объем составит 2,5 миллиарда рублей против 6,5 миллиарда рублей месяцем ранее. С учетом ежедневных продаж Банка России на 0,58 миллиарда рублей нетто-покупки снизятся до 1,92 миллиарда рублей в день, что уменьшит спрос на валюту и поддержит рубль.Котировки золота выросли на 2,28%, до 4499,40 доллара за унцию, вслед за ослаблением доллара США. WGC сообщил: Банк России в июле стал крупнейшим среди центробанков продавцом металла — за месяц запасы сократились на шесть тонн, с начала года — на 50 тонн и составили 2277 тонн. При этом мировые центробанки продолжили накапливать золото: чистая покупка в июле составила 23 тонны. Основным покупателем стал Народный банк Китая, который приобрел 20 тонн. С начала года центробанки мира закупили около 130 тонн золота. Для сравнения, за тот же период прошлого года они приобрели порядка 160 тонн драгоценного металла.Котировки акций "Газпрома" выросли на заявлениях вице-премьера Александра Новака: власти готовы содействовать скорейшей договоренности между "Газпромом" и китайской CNPC по проекту "Сила Байкала" мощностью 50 миллиардов кубических метров в год. Фундаментально, новый газопровод способен частично заместить выпадающие европейские объемы компании. Впрочем, коммерческие условия проекта до сих пор не согласованы. Заявление, которое было сделано еще в 2025 году, так и не переросло в твердый контракт с фиксированной ценой, а реализация проекта потребует масштабных инвестиций.Индекс Мосбиржи перешел к росту, удерживаясь выше отметки 2200 пунктов. На наш взгляд, рынок продолжит консолидацию в диапазоне 2200–2300 пунктов по индексу Мосбиржи с потенциалом движения к верхней границе диапазона.Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
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Дмитрий Вишневский
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
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40
рынок, мосбиржа, россия, акции, мнения аналитиков
Экономика, Рынок, Мосбиржа, РОССИЯ, Акции, Мнения аналитиков
09:35 04.09.2026 (обновлено: 09:36 04.09.2026)
 
Индекс Мосбиржи взял 2200. Рост продолжится?

Вишневский: рынок продолжит консолидацию в диапазоне 2200–2300 пунктов по индексу Мосбиржи

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Дмитрий Вишневский _ Цифра брокер
Дмитрий Вишневский
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга вырос на 1,36%, до 2214,76 пункта и впервые с середины августа закрылся выше 2200 пунктов. Индекс РТС прибавил 1,49%, до 802,99 пункта. Индекс гособлигаций RGBI просел на 0,02%, до 113,63 пункта — долговой рынок закладывает риск паузы Банка России в снижении ставки.
Рубль укрепился по отношению к основным валютам: доллар США подешевел на 0,36%, до 86,78 рубля, евро — на 0,16%, до 100,76 рубля, юань — на 0,42%, до 12,92 рубля. Основной причиной для такой динамики стало сокращение покупок валюты Минфином по бюджетному правилу: с 7 сентября по 6 октября 2026 года министерство приобретет валюту и золото на 55,6 миллиарда рублей. Ежедневный объем составит 2,5 миллиарда рублей против 6,5 миллиарда рублей месяцем ранее. С учетом ежедневных продаж Банка России на 0,58 миллиарда рублей нетто-покупки снизятся до 1,92 миллиарда рублей в день, что уменьшит спрос на валюту и поддержит рубль.
Котировки золота выросли на 2,28%, до 4499,40 доллара за унцию, вслед за ослаблением доллара США. WGC сообщил: Банк России в июле стал крупнейшим среди центробанков продавцом металла — за месяц запасы сократились на шесть тонн, с начала года — на 50 тонн и составили 2277 тонн. При этом мировые центробанки продолжили накапливать золото: чистая покупка в июле составила 23 тонны. Основным покупателем стал Народный банк Китая, который приобрел 20 тонн. С начала года центробанки мира закупили около 130 тонн золота. Для сравнения, за тот же период прошлого года они приобрели порядка 160 тонн драгоценного металла.
Котировки акций "Газпрома" выросли на заявлениях вице-премьера Александра Новака: власти готовы содействовать скорейшей договоренности между "Газпромом" и китайской CNPC по проекту "Сила Байкала" мощностью 50 миллиардов кубических метров в год. Фундаментально, новый газопровод способен частично заместить выпадающие европейские объемы компании. Впрочем, коммерческие условия проекта до сих пор не согласованы. Заявление, которое было сделано еще в 2025 году, так и не переросло в твердый контракт с фиксированной ценой, а реализация проекта потребует масштабных инвестиций.
Индекс Мосбиржи перешел к росту, удерживаясь выше отметки 2200 пунктов. На наш взгляд, рынок продолжит консолидацию в диапазоне 2200–2300 пунктов по индексу Мосбиржи с потенциалом движения к верхней границе диапазона.
Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"

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