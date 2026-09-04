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Рынок акций взлетел

Рынок акций взлетел - 04.09.2026, ПРАЙМ

Рынок акций взлетел

Индекс Мосбиржи в четверг прибавил 3% и уже на максимумах месяца — на вечерке было у 2250 пунктов. Факторы локального ралли — позитивные сигналы с внешнего... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T10:05+0300

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в четверг прибавил 3% и уже на максимумах месяца — на вечерке было у 2250 пунктов. Факторы локального ралли — позитивные сигналы с внешнего контура о вероятности возобновления переговорного процесса и корпоративный оптимизм по "Газпрому" на фоне продолжения обсуждения новой газовой нитки в Китай, и оценки рекордных дивидендов от Сбербанка. Сегодня может быть попытка продвинуться к основной годовой линии сопротивления — динамическая трендовая в бенчмарке сейчас в области 2270 пунктов.Сильнее рынка 3 сентября — акции "Озона" (+12%), взлет продолжается и в пятницу утром (+3%). Курс подскочил на 2800 рублей, и с недавних минимумов на фоне атаки на маркетплейс там уже +30%. Трейдеры снизили оценки рисков, вот бумаги и отскочили. Ближайшим ориентиром вверх служит августовский гэп на 2900 рублей.Слабее рынка в среду — привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,5%). Акции хуже рынка на фоне высокой корреляции с курсами инвалют, а в последних наметилась коррекция, вот префы и ослабли. Поддержка на спуске у 41 рубля. После завершения предполагаемой коррекции инвалют курс акций может вернуться к фундаментальным 43 рублям.Рубль прекратил дешеветь, курсы инвалют пока лишь немного откатили от максимумов за полтора года, но могут быть еще ниже — доллар все еще у 87 с перспективой к 85, евро из-под 101 может сыграть к 99, а юань после 13 рискует временно просесть в створ 12,7–12,6. Факторы перспективной стабилизации курса рубля — Минфин на днях и на целый месяц снизит покупку валюты на рынке в три раза, а ЦБ в следующую пятницу может сохранить ключевую ставку на 14%, что априори за нацвалюту.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, акции, мосбиржа, россия