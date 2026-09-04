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Российский рынок акций растет более чем на 1% в начале торгов - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций растет более чем на 1% в начале торгов
Российский рынок акций растет более чем на 1% в начале торгов - 04.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет более чем на 1% в начале торгов
Российский рынок акций демонстрирует рост более чем на 1% в начале основной торговой сессии пятницы, имея неплохие шансы при появлении поддерживающих новостей... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:38+0300
2026-09-04T10:40+0300
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владимир чернов
богдан зварич
мосбиржа
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московский кредитный банк
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует рост более чем на 1% в начале основной торговой сессии пятницы, имея неплохие шансы при появлении поддерживающих новостей прервать серию из 20 недель снижения, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.14 мск рос на 1,14% относительно предыдущего закрытия - до 2239,99 пункта. Стоимость нефти в то же время дорожала на 0,23% - до 95,76 доллара за баррель сорта Brent. В лидерах роста - акции ОВК (+3,78%), "Озона" (+3,52%), "Фармсинтеза" (+2,38%), "СПБ Биржи" (+2,36%), "Абрау Дюрсо" (+2,25%). В лидерах снижения - акции Московского кредитного банка (-1,34%), "Алросы" (-1,01%), "Ленты" (-0,73%), "Русснефти" (-0,72%), "Юнипро" (-0,71%). Поддержку рынку дают дорогая нефть, ослабление санкционных опасений и новости о возможной подготовке новых контактов по украинскому урегулированию, комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. "Сегодня в начале сессии рынок инерционно может попытаться преодолеть отметку 2250 пунктов, выступающую ближайшим сопротивлением. Однако при отсутствии поддерживающих новостей во второй половине дня возможна активизация продаж на фоне фиксации прибыли по длинным позициям в российских акциях в преддверии выходных, что приведет к переходу рынка в коррекцию", - делится Богдан Зварич из ПСБ. По его прогнозу, целевой диапазон по индексу Мосбиржи на пятницу - 2200-2300 пунктов, с рисками отступления к его нижней границе.
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рынок, торги, акции, владимир чернов, богдан зварич, мосбиржа, озон, московский кредитный банк
Рынок, Торги, Акции, Владимир Чернов, Богдан Зварич, Мосбиржа, Озон, Московский кредитный банк
10:38 04.09.2026 (обновлено: 10:40 04.09.2026)
 
Российский рынок акций растет более чем на 1% в начале торгов

Мосбиржа: рынок акций РФ растет более чем на 1% в начале основной торговой сессии

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует рост более чем на 1% в начале основной торговой сессии пятницы, имея неплохие шансы при появлении поддерживающих новостей прервать серию из 20 недель снижения, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.14 мск рос на 1,14% относительно предыдущего закрытия - до 2239,99 пункта.
Стоимость нефти в то же время дорожала на 0,23% - до 95,76 доллара за баррель сорта Brent.
В лидерах роста - акции ОВК (+3,78%), "Озона" (+3,52%), "Фармсинтеза" (+2,38%), "СПБ Биржи" (+2,36%), "Абрау Дюрсо" (+2,25%).
В лидерах снижения - акции Московского кредитного банка (-1,34%), "Алросы" (-1,01%), "Ленты" (-0,73%), "Русснефти" (-0,72%), "Юнипро" (-0,71%).
Поддержку рынку дают дорогая нефть, ослабление санкционных опасений и новости о возможной подготовке новых контактов по украинскому урегулированию, комментирует Владимир Чернов из Freedom Global.
"Сегодня в начале сессии рынок инерционно может попытаться преодолеть отметку 2250 пунктов, выступающую ближайшим сопротивлением. Однако при отсутствии поддерживающих новостей во второй половине дня возможна активизация продаж на фоне фиксации прибыли по длинным позициям в российских акциях в преддверии выходных, что приведет к переходу рынка в коррекцию", - делится Богдан Зварич из ПСБ.
По его прогнозу, целевой диапазон по индексу Мосбиржи на пятницу - 2200-2300 пунктов, с рисками отступления к его нижней границе.
 
РынокТоргиАкцииВладимир ЧерновБогдан ЗваричМосбиржаОзонМосковский кредитный банк
 
 
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