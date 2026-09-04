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Российский рынок акций в пятницу укрепился выше 2250 пунктов

Российский рынок акций в пятницу укрепился выше 2250 пунктов - 04.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций в пятницу укрепился выше 2250 пунктов

Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы ощутимо вырос на фоне геополитических надежд, закрепившись выше отметки 2250 пунктов по главному... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T20:02+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы ощутимо вырос на фоне геополитических надежд, закрепившись выше отметки 2250 пунктов по главному индексу - на максимуме с середины августа, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,75%, до 2253,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,76%, до 812,46 пункта, долларовый РТС - на 2,10%, до 819,85 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 6,55%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,58%, долларовый РТС - на 5,34%. РЫНОК НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ В ГЕОПОЛИТИКЕ Российский рынок акций на протяжении большей части основных торгов колебался в ощутимом плюсе после сильного вечернего роста накануне - в дополнительную сессию пятницы. В итоге индекс Мосбиржи закрепился выше уровня 2250 пунктов. "Такой динамике способствовала информация о том, что визит спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву состоится 5-6 сентября, после чего они посетят Киев", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В частности, подорожали акции "Яндекса" (+2%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Лукойла" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,8%). Подешевели акции "Русала" (-2,2%), ВК (-1,5%), "Полюса" (-1,3%), "Норникеля" (-1,1%). Стоимость нефти к 19.36 мск снижалась на 0,2%, до 95,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 99,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в уверенном плюсе и стабилизировались выше психологически важных отметок 2200 пунктов и 800 пунктов соответственно, что подтверждает высокую вероятность продолжения их роста к августовским пикам 2336 пунктов и 902 пункта, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Покупки наблюдались на фоне надежд на улучшение геополитического фона в украинском конфликте после запланированного на эти выходные визита в Москву спецпосланников США. В следующую пятницу от ЦБ РФ ждут сдержанной позиции по ключевой ставке и при самом "бычьем" сценарии - ее возможного снижения на 25 базисных пунктов, до 13,75%. Если тон регулятора окажется более "голубиным", российские акции могут получить дополнительный импульс к росту", - добавляет она. Если по итогам визита американских переговорщиков сохранятся признаки продвижения переговорного процесса по Украине, индекс Мосбиржи способен продолжить рост, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В этом случае в понедельник он может находиться в диапазоне 2250-2280 пунктов", - оценивает эксперт.

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