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Российский рынок акций в пятницу укрепился выше 2250 пунктов
Российский рынок акций в пятницу укрепился выше 2250 пунктов - 04.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в пятницу укрепился выше 2250 пунктов
Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы ощутимо вырос на фоне геополитических надежд, закрепившись выше отметки 2250 пунктов по главному... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T20:02+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы ощутимо вырос на фоне геополитических надежд, закрепившись выше отметки 2250 пунктов по главному индексу - на максимуме с середины августа, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,75%, до 2253,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,76%, до 812,46 пункта, долларовый РТС - на 2,10%, до 819,85 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 6,55%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,58%, долларовый РТС - на 5,34%.
РЫНОК НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ В ГЕОПОЛИТИКЕ
Российский рынок акций на протяжении большей части основных торгов колебался в ощутимом плюсе после сильного вечернего роста накануне - в дополнительную сессию пятницы. В итоге индекс Мосбиржи закрепился выше уровня 2250 пунктов.
"Такой динамике способствовала информация о том, что визит спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву состоится 5-6 сентября, после чего они посетят Киев", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
В частности, подорожали акции "Яндекса" (+2%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Лукойла" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,8%). Подешевели акции "Русала" (-2,2%), ВК (-1,5%), "Полюса" (-1,3%), "Норникеля" (-1,1%).
Стоимость нефти к 19.36 мск снижалась на 0,2%, до 95,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 99,1 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в уверенном плюсе и стабилизировались выше психологически важных отметок 2200 пунктов и 800 пунктов соответственно, что подтверждает высокую вероятность продолжения их роста к августовским пикам 2336 пунктов и 902 пункта, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Покупки наблюдались на фоне надежд на улучшение геополитического фона в украинском конфликте после запланированного на эти выходные визита в Москву спецпосланников США. В следующую пятницу от ЦБ РФ ждут сдержанной позиции по ключевой ставке и при самом "бычьем" сценарии - ее возможного снижения на 25 базисных пунктов, до 13,75%. Если тон регулятора окажется более "голубиным", российские акции могут получить дополнительный импульс к росту", - добавляет она.
Если по итогам визита американских переговорщиков сохранятся признаки продвижения переговорного процесса по Украине, индекс Мосбиржи способен продолжить рост, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В этом случае в понедельник он может находиться в диапазоне 2250-2280 пунктов", - оценивает эксперт.
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рынок, торги, акции, сша, москва, украина, дмитрий бабин, стив уиткофф, джаред кушнер, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Торги, Акции, США, МОСКВА, УКРАИНА, Дмитрий Бабин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
Российский рынок акций в пятницу укрепился выше 2250 пунктов
Индекс Мосбиржи в основную торговую сессию пятницы вырос выше 2250 пунктов
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы ощутимо вырос на фоне геополитических надежд, закрепившись выше отметки 2250 пунктов по главному индексу - на максимуме с середины августа, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,75%, до 2253,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,76%, до 812,46 пункта, долларовый РТС - на 2,10%, до 819,85 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 6,55%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,58%, долларовый РТС - на 5,34%.
РЫНОК НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ В ГЕОПОЛИТИКЕ
Российский рынок акций на протяжении большей части основных торгов колебался в ощутимом плюсе после сильного вечернего роста накануне - в дополнительную сессию пятницы. В итоге индекс Мосбиржи закрепился выше уровня 2250 пунктов.
"Такой динамике способствовала информация о том, что визит спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву состоится 5-6 сентября, после чего они посетят Киев", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
В частности, подорожали акции "Яндекса" (+2%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Лукойла" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,8%). Подешевели акции "Русала" (-2,2%), ВК (-1,5%), "Полюса" (-1,3%), "Норникеля" (-1,1%).
Стоимость нефти к 19.36 мск снижалась на 0,2%, до 95,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 99,1 пункта.
Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в уверенном плюсе и стабилизировались выше психологически важных отметок 2200 пунктов и 800 пунктов соответственно, что подтверждает высокую вероятность продолжения их роста к августовским пикам 2336 пунктов и 902 пункта, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Покупки наблюдались на фоне надежд на улучшение геополитического фона в украинском конфликте после запланированного на эти выходные визита в Москву спецпосланников США. В следующую пятницу от ЦБ РФ ждут сдержанной позиции по ключевой ставке и при самом "бычьем" сценарии - ее возможного снижения на 25 базисных пунктов, до 13,75%. Если тон регулятора окажется более "голубиным", российские акции могут получить дополнительный импульс к росту", - добавляет она.
Если по итогам визита американских переговорщиков сохранятся признаки продвижения переговорного процесса по Украине, индекс Мосбиржи способен продолжить рост, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В этом случае в понедельник он может находиться в диапазоне 2250-2280 пунктов", - оценивает эксперт.