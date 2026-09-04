https://1prime.ru/20260904/s7-873039547.html
S7 возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Андижан
S7 возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Андижан - 04.09.2026, ПРАЙМ
S7 возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Андижан
Авиакомпания S7 ("Сибирь") возобновила рейсы из Новосибирска в Андижан (Узбекистан), с 4 сентября рейсы будут выполняться раз в неделю, сообщил перевозчик. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T14:36+0300
2026-09-04T14:36+0300
2026-09-04T14:41+0300
бизнес
узбекистан
новосибирск
s7
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873039547.jpg?1788522060
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") возобновила рейсы из Новосибирска в Андижан (Узбекистан), с 4 сентября рейсы будут выполняться раз в неделю, сообщил перевозчик. "S7 Airlines возобновляет прямое авиасообщение из Новосибирска в Андижан. С 4 сентября рейсы в один из древнейших городов Узбекистана будут выполняться раз в неделю - по пятницам", - говорится в сообщении. Возобновление рейсов расширит возможности для поездок между Сибирью и Узбекистаном, отметили в S7. Андижан - самобытный город в Ферганской долине, известен богатым историческим наследием и сегодня является крупным промышленным и культурным центром Узбекистана. Из города удобно продолжить путешествие по восточному региону страны. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
узбекистан
новосибирск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, узбекистан, новосибирск, s7
Бизнес, УЗБЕКИСТАН, НОВОСИБИРСК, S7
S7 возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Андижан
Авиакомпания S7 возобновила еженедельные рейсы из Новосибирска в Андижан с 4 сентября
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") возобновила рейсы из Новосибирска в Андижан (Узбекистан), с 4 сентября рейсы будут выполняться раз в неделю, сообщил перевозчик.
"S7 Airlines возобновляет прямое авиасообщение из Новосибирска в Андижан. С 4 сентября рейсы в один из древнейших городов Узбекистана будут выполняться раз в неделю - по пятницам", - говорится в сообщении.
Возобновление рейсов расширит возможности для поездок между Сибирью и Узбекистаном, отметили в S7. Андижан - самобытный город в Ферганской долине, известен богатым историческим наследием и сегодня является крупным промышленным и культурным центром Узбекистана. Из города удобно продолжить путешествие по восточному региону страны.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.