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S7 возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Андижан - 04.09.2026, ПРАЙМ
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S7 возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Андижан
S7 возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Андижан - 04.09.2026, ПРАЙМ
S7 возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Андижан
Авиакомпания S7 ("Сибирь") возобновила рейсы из Новосибирска в Андижан (Узбекистан), с 4 сентября рейсы будут выполняться раз в неделю, сообщил перевозчик. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T14:36+0300
2026-09-04T14:41+0300
бизнес
узбекистан
новосибирск
s7
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") возобновила рейсы из Новосибирска в Андижан (Узбекистан), с 4 сентября рейсы будут выполняться раз в неделю, сообщил перевозчик. "S7 Airlines возобновляет прямое авиасообщение из Новосибирска в Андижан. С 4 сентября рейсы в один из древнейших городов Узбекистана будут выполняться раз в неделю - по пятницам", - говорится в сообщении. Возобновление рейсов расширит возможности для поездок между Сибирью и Узбекистаном, отметили в S7. Андижан - самобытный город в Ферганской долине, известен богатым историческим наследием и сегодня является крупным промышленным и культурным центром Узбекистана. Из города удобно продолжить путешествие по восточному региону страны. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
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бизнес, узбекистан, новосибирск, s7
Бизнес, УЗБЕКИСТАН, НОВОСИБИРСК, S7
14:36 04.09.2026 (обновлено: 14:41 04.09.2026)
 
S7 возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Андижан

Авиакомпания S7 возобновила еженедельные рейсы из Новосибирска в Андижан с 4 сентября

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") возобновила рейсы из Новосибирска в Андижан (Узбекистан), с 4 сентября рейсы будут выполняться раз в неделю, сообщил перевозчик.
"S7 Airlines возобновляет прямое авиасообщение из Новосибирска в Андижан. С 4 сентября рейсы в один из древнейших городов Узбекистана будут выполняться раз в неделю - по пятницам", - говорится в сообщении.
Возобновление рейсов расширит возможности для поездок между Сибирью и Узбекистаном, отметили в S7. Андижан - самобытный город в Ферганской долине, известен богатым историческим наследием и сегодня является крупным промышленным и культурным центром Узбекистана. Из города удобно продолжить путешествие по восточному региону страны.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
 
БизнесУЗБЕКИСТАННОВОСИБИРСКS7
 
 
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