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S7 возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Андижан

S7 возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Андижан - 04.09.2026, ПРАЙМ

S7 возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Андижан

Авиакомпания S7 ("Сибирь") возобновила рейсы из Новосибирска в Андижан (Узбекистан), с 4 сентября рейсы будут выполняться раз в неделю, сообщил перевозчик. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T14:36+0300

2026-09-04T14:36+0300

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бизнес

узбекистан

новосибирск

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") возобновила рейсы из Новосибирска в Андижан (Узбекистан), с 4 сентября рейсы будут выполняться раз в неделю, сообщил перевозчик. "S7 Airlines возобновляет прямое авиасообщение из Новосибирска в Андижан. С 4 сентября рейсы в один из древнейших городов Узбекистана будут выполняться раз в неделю - по пятницам", - говорится в сообщении. Возобновление рейсов расширит возможности для поездок между Сибирью и Узбекистаном, отметили в S7. Андижан - самобытный город в Ферганской долине, известен богатым историческим наследием и сегодня является крупным промышленным и культурным центром Узбекистана. Из города удобно продолжить путешествие по восточному региону страны. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.

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бизнес, узбекистан, новосибирск, s7