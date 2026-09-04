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Сахалин готовится к запуску первого в России водородного поезда - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Сахалин готовится к запуску первого в России водородного поезда
Сахалин готовится к запуску первого в России водородного поезда - 04.09.2026, ПРАЙМ
Сахалин готовится к запуску первого в России водородного поезда
Сахалин готовится к запуску первого в России пассажирского водородного поезда, его ввод в эксплуатацию планируется в конце 2027 года, сообщает пресс-служба... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T04:30+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен – ПРАЙМ. Сахалин готовится к запуску первого в России пассажирского водородного поезда, его ввод в эксплуатацию планируется в конце 2027 года, сообщает пресс-служба правительства региона. По ее информации, вопрос испытания инновационной техники и последующей ее эксплуатации в регионе обсудили губернатор Валерий Лимаренко и заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Иван Колесников. Поезд на водородной энергетической установке построят до конца этого года на Демиховском машиностроительном заводе "Трансмашхолдинга". "После сертификации первый в России пассажирский поезд на водородном топливе будет курсировать на одном из маршрутов Южно-Сахалинской агломерации. Это важная инициатива по внедрению в нашей стране экологически безопасных видов транспорта", - приводит пресс-служба слова Лимаренко. По словам Колесникова, это уникальный проект с точки зрения инновационности, инженерного потенциала, которым должен располагать регион для его эксплуатации. "Мы считаем, что Сахалинская область наиболее готова для реализации этого сложного проекта. Последний этап испытаний водородного поезда планируется проводить также на Сахалине. Ориентировочно ввод его в эксплуатацию – конец 2027 года или начало 2028 года", - приводит пресс-служба правительства региона комментарий замдиректора РЖД. Водородный поезд предназначен для использования на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети и не имеет аналогов на пространстве колеи 1520 миллиметров. Он не будет производить вредных выбросов в атмосферу – выхлоп его энергетической установки представляет собой водяной пар. На встрече также обсуждался вопрос создания на Сахалине заправочной инфраструктуры для уникальной техники и мощностей по производству водородного топлива. Поезд с водородной энергетической установкой создается в рамках партнерства компании "Трансмашхолдинг", ОАО "РЖД" и правительства Сахалинской области при поддержке Минпромторга РФ.
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бизнес, россия, сахалин, ржд, трансмашхолдинг, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Сахалин, РЖД, Трансмашхолдинг, Минпромторг
04:30 04.09.2026
 
Сахалин готовится к запуску первого в России водородного поезда

Первый в России пассажирский водородный поезд запустят на Сахалине в конце 2027 года

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен – ПРАЙМ. Сахалин готовится к запуску первого в России пассажирского водородного поезда, его ввод в эксплуатацию планируется в конце 2027 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
По ее информации, вопрос испытания инновационной техники и последующей ее эксплуатации в регионе обсудили губернатор Валерий Лимаренко и заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Иван Колесников. Поезд на водородной энергетической установке построят до конца этого года на Демиховском машиностроительном заводе "Трансмашхолдинга".
"После сертификации первый в России пассажирский поезд на водородном топливе будет курсировать на одном из маршрутов Южно-Сахалинской агломерации. Это важная инициатива по внедрению в нашей стране экологически безопасных видов транспорта", - приводит пресс-служба слова Лимаренко.
По словам Колесникова, это уникальный проект с точки зрения инновационности, инженерного потенциала, которым должен располагать регион для его эксплуатации.
"Мы считаем, что Сахалинская область наиболее готова для реализации этого сложного проекта. Последний этап испытаний водородного поезда планируется проводить также на Сахалине. Ориентировочно ввод его в эксплуатацию – конец 2027 года или начало 2028 года", - приводит пресс-служба правительства региона комментарий замдиректора РЖД.
Водородный поезд предназначен для использования на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети и не имеет аналогов на пространстве колеи 1520 миллиметров. Он не будет производить вредных выбросов в атмосферу – выхлоп его энергетической установки представляет собой водяной пар. На встрече также обсуждался вопрос создания на Сахалине заправочной инфраструктуры для уникальной техники и мощностей по производству водородного топлива.
Поезд с водородной энергетической установкой создается в рамках партнерства компании "Трансмашхолдинг", ОАО "РЖД" и правительства Сахалинской области при поддержке Минпромторга РФ.
 
БизнесРОССИЯСахалинРЖДТрансмашхолдингМинпромторг
 
 
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