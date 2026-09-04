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В Сбербанке рассказали, как мошенники атакуют россиян

В Сбербанке рассказали, как мошенники атакуют россиян - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали, как мошенники атакуют россиян

Мошенники при создании схем для атак на россиян активно используют сезонность и новостную повестку, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T01:17+0300

2026-09-04T01:17+0300

2026-09-04T01:17+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Мошенники при создании схем для атак на россиян активно используют сезонность и новостную повестку, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Мошенники могут активно атаковать ту или иную категорию граждан исходя, например, из сезонности, новостной повестки (индексация пенсий, начало учебного года и так далее), хищения базы данных из плохо защищенной организации, или просто собирая информацию из открытых источников, например, соцсетей", – сказал он в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Кузнецов обратил внимание, что статистика при описание портрета жертвы мошенников – вещь весьма условная и туманная, социально-демографические характеристики не являются определяющими. "Мы видим, что жертвами становятся и дети, и пожилые люди, и представители рабочих профессий, и ученые, и жители сельской местности, и проживающие в мегаполисах люди. Под ударом может быть кто угодно и абсолютно все категории людей теряли деньги", – указал зампред. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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финансы, банки, технологии, владивосток, сбербанк, вэф