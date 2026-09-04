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Сбербанк: россияне ежедневно 12–15 миллионов раз контактируют с мошенниками
Сбербанк: россияне ежедневно 12–15 миллионов раз контактируют с мошенниками - 04.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк: россияне ежедневно 12–15 миллионов раз контактируют с мошенниками
Россияне ежедневно 12–15 миллионов раз контактируют с мошенниками, и это значительно меньше пиковых значений, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T04:48+0300
2026-09-04T04:48+0300
2026-09-04T04:48+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россияне ежедневно 12–15 миллионов раз контактируют с мошенниками, и это значительно меньше пиковых значений, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Если суммировать звонки и сообщения в мессенджерах, мы до сих пор фиксируем до 12–15 миллионов мошеннических контактов ежедневно", – сказал он в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам Кузнецова, пик атак мошенниками россиян фиксировался весной 2024 года – до 20 миллионов звонков в сутки.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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банки, финансы, россия, владивосток, сбербанк, вэф
Банки, Финансы, РОССИЯ, Владивосток, Сбербанк, ВЭФ
Сбербанк: россияне ежедневно 12–15 миллионов раз контактируют с мошенниками
Зампред правления Сбербанка Кузнецов: россияне ежедневно контактируют с мошенниками
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россияне ежедневно 12–15 миллионов раз контактируют с мошенниками, и это значительно меньше пиковых значений, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Если суммировать звонки и сообщения в мессенджерах, мы до сих пор фиксируем до 12–15 миллионов мошеннических контактов ежедневно", – сказал он в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам Кузнецова, пик атак мошенниками россиян фиксировался весной 2024 года – до 20 миллионов звонков в сутки.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.